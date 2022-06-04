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Опубликовано 4 июня 2022, 10:53

В Донецке уничтожен автомобиль скорой помощи в результате обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате удара пострадали два мирных жителя и уничтожен автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"По предварительной информации, в результате обстрела украинскими боевиками улицы Куйбышева ранения получили два мирных жителя. Уничтожен автомобиль скорой помощи", — уточняется в заявлении.

Также, по данным ДНР, в посёлке Пантелеймоновка, который входит в состав Горловки, от обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина.

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Также сегодня сообщалось, что в ходе обстрелов Донецка со стороны украинских боевиков погибла 78-летняя местная жительница. ВСУ наносят удары, применяя артиллерию калибром 122 мм, и целенаправленно бьют по жилым районам.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Татьяна Миссуми
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