В Донецке уничтожен автомобиль скорой помощи в результате обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате удара пострадали два мирных жителя и уничтожен автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
"По предварительной информации, в результате обстрела украинскими боевиками улицы Куйбышева ранения получили два мирных жителя. Уничтожен автомобиль скорой помощи", — уточняется в заявлении.
Также, по данным ДНР, в посёлке Пантелеймоновка, который входит в состав Горловки, от обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина.
Также сегодня сообщалось, что в ходе обстрелов Донецка со стороны украинских боевиков погибла 78-летняя местная жительница. ВСУ наносят удары, применяя артиллерию калибром 122 мм, и целенаправленно бьют по жилым районам.
ТАСС / Спринчак Валентин