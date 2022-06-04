Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России установили контроль над 226 населёнными пунктами

Силами Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ освобождено 226 населённых пунктов с момента начала спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Штабе территориальной обороны ДНР, уточнив, что войска продвигаются в сторону Славянска, вытесняя противника.

"По состоянию на 4 июня 2022 года на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 226 населёнными пунктами, включая Брусовку и Сосновое в Краснолиманском районе [на севере ДНР]", — уточняется в "Телеграме".