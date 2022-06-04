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Опубликовано 4 июня 2022, 09:42

Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России установили контроль над 226 населёнными пунктами

Силами Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ освобождено 226 населённых пунктов с момента начала спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Штабе территориальной обороны ДНР, уточнив, что войска продвигаются в сторону Славянска, вытесняя противника.

"По состоянию на 4 июня 2022 года на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 226 населёнными пунктами, включая Брусовку и Сосновое в Краснолиманском районе [на севере ДНР]", — уточняется в "Телеграме".

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Ранее Лайф писал, что 2 июня военнослужащие Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил России предотвратили попытку прорыва украинских войск у посёлка Верхнеторецкое. Также удалось подавить две огневые точки противника в районе населённого пункта Красногоровка.

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ТАСС / AP Photo

Татьяна Миссуми
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