Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито два украинских беспилотника Bayraktar TB2 ("Байрактар-ТБ2") в районе населённого пункта Каменка Николаевской области. Об уничтожении "знаменосцев" сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего же за это время российские военные ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Попасная, Варваровка, Стаханов ЛНР, Дементьевка, Волхов Яр, Мосьпаново, Новая Гнилица, Дослидное, Большие Проходы, Капитоловка Харьковской области и Новоалександровка Николаевской области.

За минувшие сутки ракетными войсками и артиллерией уничтожено 33 пункта управления и 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ. Также было поражено 542 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.