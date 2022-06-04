ВСУ потеряли сразу два дрона Bayraktar TB2
Силы ПВО России сбили ещё два украинских дрона Bayraktar TB2
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито два украинских беспилотника Bayraktar TB2 ("Байрактар-ТБ2") в районе населённого пункта Каменка Николаевской области. Об уничтожении "знаменосцев" сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Всего же за это время российские военные ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Попасная, Варваровка, Стаханов ЛНР, Дементьевка, Волхов Яр, Мосьпаново, Новая Гнилица, Дослидное, Большие Проходы, Капитоловка Харьковской области и Новоалександровка Николаевской области.
За минувшие сутки ракетными войсками и артиллерией уничтожено 33 пункта управления и 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ. Также было поражено 542 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Ранее Минобороны РФ впервые показало работу РЭБ "Палантин" в спецоперации на Украине. Данный комплекс блокирует сигнал управления разведывательными беспилотниками ВСУ, а также подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах.
Yulii Zozulia / Ukrinform via ZUMA Wire