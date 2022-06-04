ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июня 2022, 09:17

ВСУ лишились ещё четырёх реактивных систем "Град" и 20 танков

Российская авиация уничтожила четыре украинские РСЗО "Град" в ходе "Операции Z"

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация РФ за сутки уничтожила четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ удалось поразить 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Минобороны объяснило, как РЭБ "Палантин" работает против ВСУ на Украине
Минобороны объяснило, как РЭБ "Палантин" работает против ВСУ на Украине

А ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения украинского танка и БТР российскими "Аллигаторами". Удары по опорным пунктам украинских военных были нанесены управляемым и неуправляемым ракетным вооружением.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar