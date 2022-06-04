ВСУ лишились ещё четырёх реактивных систем "Град" и 20 танков

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация РФ за сутки уничтожила четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ удалось поразить 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.