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Опубликовано 4 июня 2022, 07:33
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Опубликовано видео уничтожения украинского танка и БТР российскими "Аллигаторами"

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ ракетами с вертолётов Ка-52 "Аллигатор"

Российская авиация в ходе спецоперации на Украине уничтожила танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции ВСУ. Кадры боевой работы экипажей вертолётов Ка-52 распространило Министерство обороны РФ.

Российские военные уничтожили вооружение ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Удары по опорным пунктам украинских военных были нанесены управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. На опубликованных кадрах видно, как экипажи выпускают снаряды и они точно попадают в цель.

Войска России разбомбили пункт управления беспилотниками ВСУ под Николаевом
Войска России разбомбили пункт управления беспилотниками ВСУ под Николаевом

Ранее Минобороны РФ впервые показало работу РЭБ "Палантин" в спецоперации на Украине. Данный комплекс блокирует сигнал управления разведывательными беспилотниками ВСУ, а также подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах.

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Минобороны РФ

Александра Васильева
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