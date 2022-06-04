Опубликовано видео уничтожения украинского танка и БТР российскими "Аллигаторами"

Российская авиация в ходе спецоперации на Украине уничтожила танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции ВСУ. Кадры боевой работы экипажей вертолётов Ка-52 распространило Министерство обороны РФ.

Российские военные уничтожили вооружение ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Удары по опорным пунктам украинских военных были нанесены управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. На опубликованных кадрах видно, как экипажи выпускают снаряды и они точно попадают в цель.