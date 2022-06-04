Опубликовано видео уничтожения украинского танка и БТР российскими "Аллигаторами"
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ ракетами с вертолётов Ка-52 "Аллигатор"
Российская авиация в ходе спецоперации на Украине уничтожила танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции ВСУ. Кадры боевой работы экипажей вертолётов Ка-52 распространило Министерство обороны РФ.
Российские военные уничтожили вооружение ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Удары по опорным пунктам украинских военных были нанесены управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. На опубликованных кадрах видно, как экипажи выпускают снаряды и они точно попадают в цель.
Ранее Минобороны РФ впервые показало работу РЭБ "Палантин" в спецоперации на Украине. Данный комплекс блокирует сигнал управления разведывательными беспилотниками ВСУ, а также подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах.
Минобороны РФ