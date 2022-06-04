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Опубликовано 4 июня 2022, 01:20
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Стратег Минобороны Австрии Райснер: Россия побеждает в Донбассе за счёт трёх тактик

Россия достигла успеха в военной спецоперации в Донбассе при помощи трёх правильно выстроенных тактических схем. Их в беседе с Welt перечислил стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер.

Во-первых, российские войска умело сочетают массированные артиллерийские удары ночью и наступательные действия пехоты и бронетехники днём. Такая тактика приводит к частым прорывам позиций ВСУ, которые заканчиваются крупными наступлениями ВС России и разгромом украинских сил.

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"Есть сведения, что украинские солдаты в Донбассе испытывают огромный стресс и усталость от войны. Они жалуются на нехватку вооружения", — поделился Райснер.

Другой секрет успеха — крайне эффективное использование комплексов "Искандер". Райснер считает, что они наносят опустошительные удары по складам вооружения и топлива, а также по казармам и украинским командным структурам. Масштаб и эффективность применения "Искандеров" вызвали повышенный интерес у стратегов НАТО, отметил полковник. Помимо этого Вооружённые силы РФ используют своё превосходство в воздухе.

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Таким образом, сочетание всех трёх тактических схем помогает Москве одерживать победы в бою. С помощью этой тактики Россия выигрывает битву в Донбассе, подытожил австрийский эксперт.

Ранее генерал СБУ заявил о затянувшемся отступлении украинской армии. Василий Вовк считает, что Киеву не светит спасение за счёт очередных волн мобилизации. "Можно хоть пять миллионов призвать", а нужны конкретные люди, которые могут управлять мощной артиллерией, подчеркнул военачальник.

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ТАСС / Станислав Красильников

Юлия Коновалова
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