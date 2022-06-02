Генерал СБУ заявил о затянувшемся отступлении украинской армии
Генерал СБУ Василий Вовк признал, что украинские войска "продолжают отступать"
Бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк критически оценивает положение украинских войск. Об этом он заявил в интервью журналисту Максу Назарову для YouTube-канала "Да это так".
Генерал начал с того, что не понимает аналитиков, которые делят российскую спецоперацию на фазы.
"У кого-то вторая фаза, у кого-то третья, у кого-то фаза за фазу зашла. Поэтому я считаю, что никакой второй фазы не началось, сегодня мы отступаем и из Северодонецка", — отметил Вовк.
Он добавил, что Киеву не светит спасение за счёт очередных волн мобилизации. По словам Вовка, "можно хоть пять миллионов призвать", а нужны конкретные люди, которые могут управлять мощной артиллерией.
30 мая Лайф сообщал, что силы ДНР практически выбили ВСУ из Северодонецка. Заместитель главы Мининформации республики также заявил об успехах в районе Красного Лимана на севере. Позже стало известно, что украинские войска уничтожили более 60% жилого фонда Северодонецка. А накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченских подразделений и Народная милиция ЛНР полностью завершили зачистку этого города.