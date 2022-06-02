Генерал СБУ заявил о затянувшемся отступлении украинской армии

Бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк критически оценивает положение украинских войск. Об этом он заявил в интервью журналисту Максу Назарову для YouTube-канала "Да это так".

Генерал начал с того, что не понимает аналитиков, которые делят российскую спецоперацию на фазы.

"У кого-то вторая фаза, у кого-то третья, у кого-то фаза за фазу зашла. Поэтому я считаю, что никакой второй фазы не началось, сегодня мы отступаем и из Северодонецка", — отметил Вовк.