Пасечник наградил раненых защитников ЛНР медалями "За боевые заслуги"

Раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, находящихся на лечении в Луганской республиканской клинической больнице, навестили глава республики Леонид Пасечник и вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. Об этом сообщает агентство "Луганскинформ".

"Мужики! Спасибо вам большое! Вы — те люди, на которых держится армия. Я знаю, что наши ребята, луганчане, воюют очень достойно, и это правда. Поэтому я вами очень горжусь, очень уважаю, и я уверен, что вместе у нас всё получится", — сказал Пасечник, обращаясь к бойцам.

Пасечник и Кузнецова навестили в госпитале раненых бойцов ЛНР. Фото © "Луганскинформ"

В ходе визита глава ЛНР наградил отличившихся 11 военнослужащих медалями "За боевые заслуги". Он также пожелал всем бойцам скорейшего выздоровления и призвал "настраиваться на работу уже на мирном поприще". В свою очередь Кузнецова подчеркнула, что защитники ЛНР сегодня "являются примером не только для жителей Донбасса, но и России".