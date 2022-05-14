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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 12:13

Анна Кузнецова: Гумштаб ЕР поддержит сиротские и медицинские учреждения Херсона

Анна Кузнецова в медучреждении Херсона. Обложка © Telegram-канал "Единой России"

Анна Кузнецова в медучреждении Херсона. Обложка © Telegram-канал "Единой России"

Это даст возможность оказывать детям своевременную помощь и поддерживать полноценную работу организаций, в том числе в формате телемедицины, заявила заместитель секретаря генсовета партии.

Гуманитарный штаб "Единой России" окажет поддержку сиротским и медицинским учреждениям Херсона. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе посещения Херсонской областной детской больницы и областного дома малютки.

Это даст возможность оказывать детям своевременную помощь и поддерживать полноценную работу учреждений. В частности, партия поможет наладить взаимодействие с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве для помощи в том числе в формате телемедицины, уточнила замсекретаря генсовета партии.

"Все дети, которые находятся в доме малютки, имеют особенности развития. Для консультации по их лечению и реабилитации при необходимости можно подключать ведущих российских специалистов с помощью телемедицины", — приводятся её слова в телеграм-канале ЕР.

Анна Кузнецова посетила медицинские учреждения Херсона. Видео © Предоставлено Лайфу

Кузнецова добавила, что в случае острой необходимости можно будет организовывать вывоз детей в Россию, ведь оставлять их наедине с проблемами нельзя.

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Ранее Лайф рассказывал, что Херсонская область Украины будет просить Путина о включении в состав России. Зампред военно-гражданской администрации региона ранее исключил переговоры с Киевом, так как он олицетворяет собой настоящую террористическую организацию.

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Артур Лапсаков
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