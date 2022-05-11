Херсонская область Украины будет просить Путина о включении в состав России
Зампред военно-гражданской администрации региона ранее исключил переговоры с Киевом, так как он олицетворяет собой настоящую террористическую организацию.
Руководство Херсонской области Украины решило обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России, заявил в ходе пресс-конференции 11 мая зампред военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
"Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало всё, чтобы не воспринимать Россию как полноценного субъекта мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ", — уточнил Стремоусов.
Зампред военно-гражданской администрации региона отметил, что область планирует до конца года полностью перейти на законодательство Российской Федерации.
Ранее Лайф рассказал, что в Херсонской области исключили возможность каких-либо переговоров с Киевом. Представители власти региона отметили, что украинское руководство прибегает к запугиванию: возбуждаются уголовные дела с возможным пожизненным заключением, поступают открытые угрозы убийством.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ