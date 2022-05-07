В Херсонской области исключили возможность каких-либо переговоров с Киевом

Представители власти региона отметили, что украинское руководство прибегает к запугиванию: возбуждаются уголовные дела с возможным пожизненным заключением, поступают открытые угрозы убийства.

Какие-либо переговоры властей Херсонской области с Киевом исключены, так как руководство Украины олицетворяет собой настоящую террористическую организацию. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"С украинской властью переговоры вообще нереальны, потому что они способны только запугивать. В отношении сотрудников нашей администрации уже возбуждены уголовные дела примерно на уровне пожизненных заключений. Поступают открытые угрозы физического устранения", — сказал он.

Стремоусов добавил, что после подобных действий Киева вести с ним переговоры представляется бесполезным занятием. Власти Незалежной олицетворяют собой "не просто фашистский режим, а настоящую террористическую организацию", отметил представитель администрации Херсонской области.