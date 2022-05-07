Сотрудник автосервиса в Донецке чудом выжил при обстреле ВСУ

По его словам, снаряд прилетел со стороны Авдеевки. Обстановку в городе автомеханик шутливо назвал весёлой, поскольку обстрелы слышны во всех районах.

Запущенный в ночь на субботу со стороны Украины снаряд попал в автосервис в Донецке, разбив не только само здание, но и 11 автомобилей. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал сотрудник сервиса Вячеслав, которого задело осколком.

"В перепуге как-то ни на что внимания не обращаешь. И пятку пробило, и бедро зашито, и контузия, а я на это даже внимания не обратил", — признался он.

Вячеслав был вынужден выйти на смену в ночь, чтобы завершить работу и вернуть машины клиентам. По его словам, упавший на здание снаряд "разнёс всё", а крыша лишилась несущих конструкций. Пожар мужчина тушил сам вместе с коллегами.

Снаряд прилетел со стороны Авдеевки. "Оттуда стрелять могут только украинцы, больше некому", — объяснил Вячеслав. Обстановку в Донецке автомеханик шутливо назвал весёлой: обстрелы слышны во всех районах.