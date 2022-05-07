В ДНР заявили, что с территории "Азовстали" эвакуировали ещё 50 человек
По данным штаба теробороны республики, число мирных граждан, которых удалось вывести с предприятия, достигло 176.
С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было эвакуировано ещё 50 человек. Об этом в телеграм-канале сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Сегодня, 7 мая, с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировано 50 человек", — говорится в сообщении.
По данным штаба теробороны ДНР, число гражданских лиц, которых удалось вывести с территории предприятия, достигло 176.
Ранее в ДНР опровергли заявление ООН о 500 эвакуированных с "Азовстали". В Штабе территориальной обороны региона считают, что специалисты Всемирной организации неверно интерпретировали данные.
ТАСС / Planet Labs PBC via AP