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Регион
Опубликовано 7 мая 2022, 09:25
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В ДНР заявили, что с территории "Азовстали" эвакуировали ещё 50 человек

По данным штаба теробороны республики, число мирных граждан, которых удалось вывести с предприятия, достигло 176.

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было эвакуировано ещё 50 человек. Об этом в телеграм-канале сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"Сегодня, 7 мая, с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировано 50 человек", — говорится в сообщении.

По данным штаба теробороны ДНР, число гражданских лиц, которых удалось вывести с территории предприятия, достигло 176.

Власти ДНР: На "Азовстали" находятся старшие офицеры западных стран
Власти ДНР: На "Азовстали" находятся старшие офицеры западных стран

Ранее в ДНР опровергли заявление ООН о 500 эвакуированных с "Азовстали". В Штабе территориальной обороны региона считают, что специалисты Всемирной организации неверно интерпретировали данные.

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ТАСС / Planet Labs PBC via AP

Григорий Воронцов
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