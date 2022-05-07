В ДНР заявили, что с территории "Азовстали" эвакуировали ещё 50 человек

По данным штаба теробороны республики, число мирных граждан, которых удалось вывести с предприятия, достигло 176.

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было эвакуировано ещё 50 человек. Об этом в телеграм-канале сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"Сегодня, 7 мая, с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировано 50 человек", — говорится в сообщении.

По данным штаба теробороны ДНР, число гражданских лиц, которых удалось вывести с территории предприятия, достигло 176.