Власти ДНР: На "Азовстали" находятся старшие офицеры западных стран

По словам советника главы правительства республики, речь идёт прежде всего о европейских государствах. Об этом говорят и сдавшиеся в плен боевики "Азова", и мирные жители, покинувшие завод.

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе могут находиться старшие офицеры из США, Франции и Великобритании. Об этом сообщил советник главы Правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с РИА "Новости".

"Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских. Об этом заявляют и сами азовцы, и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли", — сказал он.

К тому же, продолжил советник, о наличии иностранных старших офицеров на заводе могут говорить и попытки представителей других стран деблокировать боевиков "Азова". Гагин также отметил их стремление договориться, о чём свидетельствуют частые звонки президента Франции Эмманюэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину. По словам советника главы Правительства ДНР, на заводе как минимум находятся наёмники из США, Великобритании и Франции.