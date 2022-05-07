РИА "Новости": Спецзащита российских БПЛА не позволяет украинским военным подавить их

Эти беспилотники применяются подразделениями Росгвардии в ходе специальной военной операции в Незалежной для обнаружения украинских войск и корректировки артиллерийского огня.

Российские беспилотники, разработанные компанией ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"), благодаря специальному защищённому каналу связи позволяют проводить полёт в зоне действия украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

"Специальная защищённая линия связи разведывательных беспилотных аппаратов, а также барражирующих боеприпасов разработки ZALA AERO концерна "Калашников" позволяет выполнять полёты в районах действия украинских систем РЭБ", — сказано в записи агентства.

На данный момент не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя из-за РЭБ. Дроны применяются подразделениями Росгвардии в ходе специальной военной операции на Украине для обнаружения украинских войск и корректировки артиллерийского огня.