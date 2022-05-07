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Регион
Опубликовано 7 мая 2022, 05:25
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РИА "Новости": Спецзащита российских БПЛА не позволяет украинским военным подавить их

Эти беспилотники применяются подразделениями Росгвардии в ходе специальной военной операции в Незалежной для обнаружения украинских войск и корректировки артиллерийского огня.

Российские беспилотники, разработанные компанией ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"), благодаря специальному защищённому каналу связи позволяют проводить полёт в зоне действия украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

"Специальная защищённая линия связи разведывательных беспилотных аппаратов, а также барражирующих боеприпасов разработки ZALA AERO концерна "Калашников" позволяет выполнять полёты в районах действия украинских систем РЭБ", — сказано в записи агентства.

На данный момент не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя из-за РЭБ. Дроны применяются подразделениями Росгвардии в ходе специальной военной операции на Украине для обнаружения украинских войск и корректировки артиллерийского огня.

Росгвардия применила на Украине незаметные для ПВО беспилотники
Росгвардия применила на Украине незаметные для ПВО беспилотники

Ранее Лайф рассказывал, что "Ростех" может создать мини-дроны для военных. Они буквально помещаются в кармане, но при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные.

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Артур Лапсаков
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