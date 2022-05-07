Почему Украина опасается повторения осады Мариуполя в Краматорске Оглавление Спецоперация на Украине: куда армия двинется после Мариуполя Краматорск сегодня: укрепрайон в несколько колец Обновлённая карта спецоперации на Украине: как будут брать Краматорск Мариуполь покажется цветочками Карта спецоперации на Украине: место действия — Краматорск Подразделения ВСУ занимают позиции в промзоне и жилых кварталах Краматорска не первую неделю. Действуют точно так же, как и на юге страны, — окапываются и отбирают жильё у мирных жителей. 25510 25510 Обложка © Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Спецоперация на Украине: куда армия двинется после Мариуполя

5 мая ВС РФ нанесли ракетный удар по позициям украинских националистов на заводе "Энергомашспецсталь" в Краматорске, после чего на территории начался пожар и обвалилась часть перекрытий. Часть боевиков националистического полка "Азов" и военных украинской армии оказалась заблокирована в подземной части предприятия. На заводе соединения ВСУ не только оборудовали огневые точки, но и организовали склад для боеприпасов. Он и стал целью крылатой ракеты.

— Высокоточными ракетами наземного базирования ВКС РФ уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещённой на территории завода "Энергомашспецсталь" в городе Краматорске, — рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Военнослужащий у осколков ТРК "Точка-У". Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Также, по его словам, в районе посёлка Новотаврическое уничтожен тактический ракетный комплекс "Точка-У". Последнее обстоятельство особенно любопытно: под Краматорск ракеты "Точка" могли перебрасывать только части 19-й ракетной бригады ВСУ. Той самой, что 8 апреля наносила удар "Точкой" по вокзалу города в момент, когда там проводилась эвакуация. Что касается самого города, украинская сторона поспешила заявить о целенаправленном ударе ВКС РФ по гражданской инфраструктуре — это является очередным фейком, как уже было не раз.

Краматорск сегодня: укрепрайон в несколько колец

Уничтожение склада боеприпасов, спрятанного под крышей цеха промышленного предприятия, — ещё один этап по взлому эшелонированной обороны группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск. Сейчас идёт сражение с крупнейшей группировкой ВСУ — оценки её численности различаются, однако в среднем это около 50 тысяч человек. Окружение и уничтожение этой части украинской армии — ключевая цель второго этапа СВО.

У противника проблемы с поставками боеприпасов, топлива и продовольствия. По мнению бывшего офицера Главного оперативного управления Минобороны СССР, майора Сергея Ткаченко, сейчас противник цепляется за любую возможность отсрочить неизбежное — свою капитуляцию.

Ещё в конце апреля было известно, что противник активно окапывается в жилых домах. Происходит это на дальних подступах — в посёлке Райгородок Краматорского района, что в 25 километрах от Краматорска. Я так понимаю, что ошибки Мариуполя послужили им уроком и теперь они пытаются как можно дальше навязать бой. Поступает информация, что мирных граждан насильно удерживают в квартирах, чтобы, в случае чего, прикрыться ими как живым щитом Сергей Ткаченко Бывший сотрудник службы Главного оперативного управления МО СССР

За восемь лет националисты превратили Краматорск в укрепрайон. В этом городе располагался штаб ООС, из которого осуществлялось управление силами ВСУ в Донбассе. Однако 3 мая ВКС России нанесли по штабу ракетный удар, так что система управления войсками внутри группировки, скорее всего, разрушена. Но есть и сложности. Город окружён холмами, а его пригород изрезан оврагами и балками. В промзоне Краматорска также расположены два меловых террикона Райгородка, шлаковая гора в южной части. С самой высокой точки города виден соседний Славянск.

Обновлённая карта спецоперации на Украине: как будут брать Краматорск

По словам первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова, противник будет использовать рельеф местности, чтобы укрыться от удара. Если посмотреть на город сверху, можно увидеть, что квадраты жилых кварталов соседствуют с промзоной точно так же, как и в Мариуполе. Это значит, что тактически противник будет его использовать похожим образом. Это подтверждается тем фактом, что боевики ВСУ и нацбатов уже успели закрепиться в жилых секторах, а также оборудовать промышленные объекты под свои военные нужды, — сейчас там размещаются танковые мастерские, склады ракетного и артиллерийского вооружения. Там же, в недрах промзоны, могут находиться и несколько пусковых ракет "Точка". Но это не всё.

Глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине 4 мая сообщил : "В Краматорске на территории школ № 1, 3 и профессионального училища № 39 подразделения ВСУ разместили военную технику, тяжёлое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась". То есть ситуация постепенно начинает повторяться: опасаясь уничтожения, ВСУ размещают войска и тяжёлое вооружение прямо под окнами жилых домов.

Краматорск, называемый "столицей шахтёрского края", успел натерпеться от националистов ещё в 2014-м. В 2015 году подвергся обстрелу кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч", в ходе которого погибло 17 человек и ещё 60 получили ранения различной степени тяжести. 8 апреля ВСУ применили комплекс "Точка-У", ударив по местному железнодорожному вокзалу, где граждане готовились к эвакуации. В результате удара погибло 30 человек. Несмотря на то что Киев возложил ответственность на Россию, уже доказано, что это была кровавая провокация.

Фото © Getty Images / Klein/ Anadolu Agency

На территории Краматорска расположено несколько крупных промышленных предприятий, среди которых есть градообразующие и комбинаты полного цикла. Река Казённый Торец — настоящая артерия города, большинство предприятий сосредоточено на её берегах. Стоит обратить внимание на Новокраматорский машиностроительный завод, который находится между рекой Казённый Торец и улицей Орджоникидзе, — один из крупнейших в мире заводов тяжёлого машиностроения. Это, как и "Азовсталь", — "город в городе", только масштабом поменьше: НКМЗ занимает 3,28 квадратных километра (примерно в 3,5 раза меньше мариупольского металлургического гиганта. — Прим. Лайфа).

На НКМЗ ещё во времена СССР построено 39 цехов, из них — 15 механических, 10 металлургических, 3 сварочных, 11 вспомогательных. Между некоторыми цехами проходят тоннели с выходами наружу, имеется крупная, автономная система водоснабжения и вентиляции. Завод оборудован бомбоубежищем. Не обо всех деталях планировки известно, но ясно то, что способов спрятаться там немало. Ранее завод обеспечивал работу 8257 гражданам Краматорска. Неподалёку находится Старокраматорский машиностроительный завод, потенциально расширяющий оборонные возможности противника.

Мариуполь покажется цветочками

Ветеран спецназа МВД, капитан запаса Андрей Раскин отмечает, что другая потенциально удобная точка для размещения вооружений — Краматорский металлургический завод.

Это ещё одна уменьшенная копия "Азовстали". Комплекс находится к северо-востоку от железнодорожной станции и занимает оба берега реки Казённый Торец. Многие производственные цеха там давно закрыты, но в качестве укрытий и огневых точек за счёт толстых перекрытий их по-прежнему можно использовать Андрей Раскин Ветеран спецназа МВД, капитан запаса

В инфраструктуру Краматорского металлургического завода также входят мостовые перегружатели, встроенные в технологическую карту завода, цилиндры кауперов, или нагревателей воздуха, трубы недостроенной котельной, две домны, градирни, предназначенные для охлаждения промышленной воды. Одного взгляда на фотографию предприятия хватает для того, чтобы понять: боевики могут разбежаться по территории завода как тараканы, засесть-залечь в его уголках и закоулках, отстреливаться от наступающих сил Российской армии.

Карта спецоперации на Украине: место действия — Краматорск

Ещё одно предприятие на территории Краматорска — "Энергомашспецсталь". Оно находится на левом берегу реки Беленькая (Белянка), в месте её впадения в Казённый Торец. 5 мая силами ВКС РФ склад боевиков там был уничтожен, а вместе с ним повреждён бункер с подземным ходом в глубокое убежище. Есть информация, что вход в подземелье был заблокирован крупными обломками железобетонных конструкций. Вероятно, запертые там националисты, пусть и в меньших масштабах, повторят "мариупольскую" историю, которая, как известно, ничем хорошим для боевиков не закончилась.

Проблема в том, что, как и в Мариуполе, на территории предприятия — множество цехов, включая электросталеплавильный, сталелитейный, механообрабатывающий и цех механической оснастки. Все они связаны коммуникационной сетью с коридорами, тоннелями, вентиляционным оборудованием и системой водоснабжения. Там боевики ВСУ и нацбата уже оборудовали свои позиции, по которым придётся принимать непростое решение. Но о Мариуполе знает не только Российская армия — ВСУ старательно прячутся поглубже, поэтому не исключено, что для штурма этих позиций придётся задействовать высокоточное гиперзвуковое оружие. К счастью, опыт его боевого применения уже имеется.

Фото © Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency Как будут штурмовать промзону Краматорска? 0 Не будут. Обойдут и окружат, как Мариуполь Применят бомбардировщики Применят артиллерию Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков