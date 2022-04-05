Почему не нужна спешка при зачистке "Азовстали" в Мариуполе Оглавление Штурм "Азовстали" в Мариуполе в 100 раз сложнее, чем кажется Когда освободят Мариуполь Почему "Азовсталь" не бомбят Этот комбинат — крупнейший в городе. На его территории может находиться до нескольких тысяч боевиков. Его штурм сложно провести, но наносить по комплексу ракетно-бомбовый удар не планируют. 219300 219300 "Азовсталь". Обложка © Shutterstock

Утром 4 апреля представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил, что центральная часть Мариуполя практически под контролем сил ДНР, но остаётся промзона, где два важнейших объекта — завод "Азовсталь" и порт — удерживаются противником. Мариуполь на 95% находится под контролем Армии России и союзных сил. Точка кульминации в битве за город сосредоточилась на заводе "Азовсталь". Зачистка промзоны идёт полным ходом, пошагово, без ковровых бомбардировок, и на то есть веские основания.

1 апреля представитель Народной милиции ДНР предположил, что в Мариуполе сосредоточено 3–4 тысячи боевиков , они разбиты на три группы: основная часть окопалась на "Азовстали", ещё две группы — в центральной части города и в порту. На территории предприятий "Азовмаш" и "Металлургический комбинат им. Ильича" также окопались боевики, но основное "осиное гнездо" и главная стратегическая точка на данном этапе спецоперации — завод "Азовсталь". Это крупнейший промышленный комплекс, один из самых больших в Европе.

Площадь завода — почти 11 квадратных километров. На этой площади ещё во времена СССР построили 41 цех и 80 крупных помещений. Это сооружение вполне могло стать героем передачи "Большое" с Ричардом Хаммондом на Discovery: только помещений, которые указаны в документах как столовые, там 22, а между цехами и корпусами есть специальные "шоссе" для грузовых автомобилей.

Украина, Донецкая область, Мариуполь. Вид на завод "Азовсталь". Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Сейчас все эти помещения переоборудованы боевиками под штабы, склады и бараки. По словам главы ДНР Пушилина, завод "Азовсталь" серьёзно укреплён. Только подземных коммуникаций там на шесть этажей, и по ним боевики могут свободно перемещаться как в высоту, так и по периметру. Завод построен на совесть, и за счёт бетонированных укрытий толщиной до трёх-четырёх метров представляет серьёзную проблему при классическом штурме. Неподалёку расположена лодочная станция, на которой боевики "Азова" хорошо укрепились и периодически ведут "тревожащий" огонь. Но продолжаться это будет недолго: все пути к снабжению группировки на территории завода отрезаны, боевики лишены возможности пополнять боеприпасы, не могут лечиться, большие проблемы с едой и питьевой водой.

Штурм "Азовстали" в Мариуполе в 100 раз сложнее, чем кажется

"Азовсталь". Фото © Shutterstock

Сталелитейный завод расположен на берегу Азовского моря, в устье реки Кальмиус. В настоящий момент вся территория "Азовстали" окружена. Войскам уже удалось проникнуть на территорию предприятия с юго-востока, однако о полном контроле над комплексом говорить преждевременно. При этом контрбатарейного огня из тяжёлого вооружения со стороны противника почти нет — скорее всего, у боевиков внутри закончились боеприпасы. До момента полного окружения (и изредка после того, как мариупольский "котёл" захлопнулся) боевики нацбатов, укрывшиеся внутри, беспорядочно стреляли по городу, надеясь затормозить наступление и оттянуть момент неизбежного окружения. При этом значительная часть комплекса может быть заминирована — об этом в ДНР заявляли неоднократно, но то, как именно устроена взрывная схема в огромном комплексе, до конца не знает никто.

По территории завода разведывательные группы и другие подразделения двигаются крайне осторожно: одна из самых серьёзных проблем на этом направлении — это снайперы, засевшие в глубине зданий. Однако и эти снайперы, и другие боевики нацбатов постепенно пытаются выбраться из окружённого Мариуполя под видом гражданских. Только за последние несколько дней удалось отфильтровать и задержать несколько десятков человек.

Когда освободят Мариуполь

Если посмотреть видео, на котором запечатлена "Азовсталь" с высоты птичьего полёта , то можно убедиться в том, что территория комплекса — это настоящий лабиринт. По приблизительным данным, на заводе "Азовсталь" работало 10,5 тыс. человек, из них 34% — женщины. Для 3–5 тысяч окопавшихся на нём боевиков там раздолье, а город много лет накачивали самым разным вооружением. 31 марта в Минобороны России опубликовали видео, запечатлевшее удар из российского высокоточного оружия по позициям РСЗО националистов "Азова" в районе промзоны "Азовстали" . Огневые позиции противника были тщательно замаскированы, но точечный удар из высокоточного оружия привёл их в негодность. Интересно, что, даже находясь в отчаянном положении, азовцы умудрялись обстреливать город. Лишить их снабжения и вооружения было первостепенной задачей по обеспечению безопасности мирных мариупольцев, а теперь одна из главных задач — не дать азовцам покинуть территорию металлургического комбината.

Мариуполь. Военнослужащие ДНР на одной из улиц города. Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Попытки эвакуировать боевиков с территории завода предпринимались украинской армией не один раз. В конце марта при попытке эвакуации из Мариуполя командного состава "Азова" были сбиты два украинских вертолёта Ми-8 . Как стало известно, нацбатовцы даже нарисовали разметку для вертолётов на территории "Азовстали" для эвакуации своих командиров. Один из вертолётов Ми-8 упал рядом с населённым пунктом Рыбацкое, второй рухнул в море. На территории завода вместе с недобитыми националистами могут находиться и французские военные, среди которых, по некоторым данным, есть специалисты службы внешней разведки DGSE.

Почему "Азовсталь" не бомбят

Число укрывающихся на территории завода, включая боевиков и зарубежных военных, колеблется в диапазоне от 3 до 5 тысяч человек. Некогда мирное металлургическое предприятие "Азовсталь", в одночасье ставшее цитаделью боевиков, освобождается поэтапно: группировка противника рассекается на части и последовательно нейтрализуется. В социальных сетях не утихают споры и разговоры о том, что проще было бы накрыть комплекс вместе с окопавшимися националистами ракетным ударом. Но такой подход идёт вразрез с концепцией "Операции Z", согласно которой прямому уничтожению подлежат только объекты военной инфраструктуры ВСУ, а к ним "Азовсталь" не относится. Это промышленный гражданский объект, пусть и временно занятый боевиками "Азова". Разрушать его нет никакого смысла, он ещё пригодится Украине.

"Азовсталь". Фото © Shutterstock Когда закончится зачистка территории "Азовстали"? 0 В ближайшие 7 дней От 7 до 14 дней Через 3 недели Через месяц

Авторы Евгений Жуков