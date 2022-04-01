Что известно о сбитых в Мариуполе вертолётах, на которых пытались вывезти командование батальона "Азов" Оглавление Сбитый над Мариуполем вертолёт "Азовсталь" и эвакуация боевиков Карты боевых действий в Мариуполе, или Почему город так важен для "Операции Z" Вертолёты должны были эвакуировать с территории завода "Азовсталь" командование заблокированного там нацбата. 83188 83188 Обложка © Getty Images / Andrea Carrubba / Anadolu Agency

Сбитый над Мариуполем вертолёт

Вечером 31 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что при попытке эвакуировать из Мариуполя командный состав полка националистов "Азов" был сбит украинский вертолёт Ми-8. Конашенков сообщил, что расчёт переносного зенитного ракетного комплекса Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожил украинский Ми-8 из трофейного американского комплекса "Стингер". Машина, по словам представителя Минобороны России, упала в районе населённого пункта Рыбацкое.

Второй украинский Ми-8 от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега. Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что вертолёты и раньше предпринимали попытки залетать в Мариуполь и некоторые из бортов удавалось сбивать. Позднее было принято решение провести спецоперацию и пропустить вертолёты в город. Они провели посадку оставшихся в Мариуполе боевиков "Азова" и были сбиты на обратном пути. Басурин отметил, что любая попытка вывезти боевиков нацбатов будет пресекаться, а все неопознанные вертолёты будут сбиты.

"Азовсталь" и эвакуация боевиков

"Азовсталь". Фото © Getty Images / Ukrinform / Future Publishing (Photo credit should read Stanislav Ivanov / Ukrinform / Future Publishing

В ходе одного из брифингов Басурин добавил, что выжили после крушения сбитого вертолёта лишь два человека. Первый — неназванный боевик батальона "Азов", второй — офицер Главного управления разведки Минобороны Украины (10-й отдельный отряд специального назначения ГУР МОУ — прямой аналог российского спецназа ГРУ) с позывным Бельмак. От него донецкие военные узнали много важных деталей. К примеру, отступающих боевиков сначала планировали эвакуировать с территории завода "Азовсталь". Для того чтобы вертолёты смогли безопасно приземлиться, а затем взлететь, на территории завода была нанесена специальная разметка, имитирующая габариты вертолётной площадки. По мнению бывшего командира Ми-8, гвардии майора запаса Вячеслава Доронина, даже в условиях максимальной подготовки эта операция была обречена на провал.

Достаточно много кадров опубликовано, где хорошо видно, как некие люди на территории завода пытаются оборудовать площадку. Садиться в таких условиях — огромный риск. Место просматривается со всех сторон, видимо, поэтому и решили сначала отступить, а потом эвакуировать из района порта. Вертолёты над заводом летать нормально не могут, высокий риск зацепить лопастями здания или конструкцию. Взлетать нужно медленно, и за это время, примерно две-три минуты, цель можно поразить даже из противотанкового комплекса Вячеслав Доронин Бывший командир Ми-8, гвардии майор запаса

Всего, по данным выжившего украинского разведчика с позывным Бельмак, в рейд на территорию завода "Азовсталь" выходило пять вертолётов: четыре Ми-8 и один вертолёт прикрытия Ми-24. Опытные военные говорят о том, что такая компоновка группы свидетельствует о сильной спешке. Обычно для группы эвакуации выделяется не менее двух ударных вертолётов. При этом офицер ГУР Украины, выживший после попадания "Стингера", отметил, что "по два раза в одно место никто не летал". Это, по мнению бывшего командира Ми-24, подполковника ВВС СССР в запасе Виталия Мартынюка, говорит о том, что для украинских военных лётчики — расходный материал.

Главная задача экипажа — это изучить местность перед тем, как лететь. Если просто положить карту и дать какие-то вводные, у командира борта и штурмана будет минимальная информация, использовать которую практически невозможно. Плюс, я так понимаю, отсутствие прикрытия и обстрел из Мариуполя сделали своё дело — лётчики решили не рисковать и отошли, бросив группу эвакуации на произвол судьбы Виталий Мартынюк Бывший командир Ми-24, подполковник ВВС СССР

Любопытно и другое. На месте крушения Ми-8 были найдены шевроны Танзании, ЮАР и Марокко, а также другие эмблемы миротворческих подразделений. Это означает, что машина участвовала в миротворческих миссиях ООН, а для эвакуации нацистов из батальона "Азов" её специально вернули на Украину.

Карты боевых действий в Мариуполе, или Почему город так важен для "Операции Z"

Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Численность гарнизона, брошенного ВСУ в Мариуполе и впоследствии окружённого армией ДНР при поддержке российских военных, до начала "Операции Z" составляла примерно 15–20 тысяч человек. После того как кольцо окружения вокруг города замкнулось и начало сжиматься, эта цифра сократилась до четырёх тысяч человек. Единственными относительно безопасными коридорами оставались южный район завода "Азовсталь" и район морского порта. Первая территория должна была быть отсечена классическим военным приёмом, когда окружённую группировку начинают дробить на части и уничтожать. Ветеран спецназа ВДВ, командир подразделения разведки Борис Данчев объяснил, что мнения "азовцев" по поводу дальнейших боевых действий, видимо, разделились и значительная часть выживших решила не испытывать судьбу и отступить к порту.

Почему их хотели забрать из порта, вполне понятно. Это удобная точка, куда может добраться десантная группа. Радиус полёта вертолёта Ми-8 — это примерно 500 километров. Учитывая, что группа взлетала из Днепропетровска, летели до места час с небольшим или примерно два, если к месту "шли огородами" и обходили Бердянск. Насколько я понимаю, планировалась быстрая операция, но о прибытии группы знали заранее, поэтому произошло то, что должно было произойти Борис Данчев Ветеран спецназа ВДВ

Военные лётчики и бывшие разведчики отмечают, что значительную часть тех, кто смог бежать с территории "Азовстали" и попытался выбраться из Мариуполя через порт, ещё предстоит идентифицировать. Борт, заправленный керосином для полёта на максимальную дальность, долго горел, а большая часть пассажиров была ранена или имела следы оказания первой медицинской помощи. После того как тела погибших будут опознаны, можно будет сделать вывод, кого из офицеров ВСУ и командования полка "Азов" удалось накрыть трофейным "Стингером".

Фото © Getty Images / Pierre Crom Почему эвакуация боевиков "Азова" сорвалась? 0 Плохо спланировали Спланировали хорошо, плохо провели Предал кто-то из своих Грамотно сработала разведка ДНР

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Сергей Андреев