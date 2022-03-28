От "Оплота" до "Грома": 7 вооружений Украины, которые бесполезны в бою Оглавление Танк Т-84 БМ "Оплот" и Т-84-120 "Ятаган" БТР-4 "Буцефал" Броневики "Варта", "Козак", "Барс" КрАЗ-255Б ПТРК "Стугна" ОТРК "Гром" — аналог российского "Искандера" САУ "Богдана" Попытка декоммунизировать оборонный комплекс страны провалилась, так и не начавшись. Современные вооружения, о которых Киев рассказывал много лет, оказались ни на что не способны. 30582 30582 БТР-4. Фото © Wikipedia

27 марта глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отказался поставлять Украине новые танки, поскольку для их использования, по словам министра, нужны навыки, которых нет у украинских военных. Украинский военно-промышленный комплекс много лет заявлял о разработке уникального оружия, которого "нет даже в России", но ни одну из перспективных разработок так никто и не увидел.

Танк Т-84 БМ "Оплот" и Т-84-120 "Ятаган"

Т-84-120 "Ятаган". Фото © Wikipedia

"Гордость украинского танкостроения", как о нём писали украинские СМИ, на деле оказалась большим разочарованием. Его экспортная история связана с рядом скандалов, самый громкий из которых — срыв поставок танков "Оплот" в Таиланд. Тайцы оказались недовольны не только невыполнением условий контракта, но и качеством боевых машин, и в результате массово перевооружились на китайский VT-4. Три года назад украинские промышленники не смогли выполнить контракт с американской стороной по поставке Т-84БМ для испытаний института армии США. В 2018-м бывший танкист ВСУ расписался в неэффективности и бесперспективности "Оплота" для украинской армии, вызвав своими откровениями нешуточный скандал. В том же году "Оплоты" провалились на танковом биатлоне НАТО , заняв последнее место.

Ничего принципиально нового в конструкции "Оплота", несмотря на заявления украинцев, нет. Машина пересобрана из Т-84, который, в свою очередь, — модификация старого советского танка Т-80УД. Стоящие на "Оплоте" двигатели ТД-1000Т созданы ещё в 1976 году. Установленная на танках электроника работает нестабильно, алгоритмы управления сложны и непрактичны. При испытаниях машины отмечались несовершенная эргономика, люфты в средствах управления и дефекты в механизмах заряжания, из-за которых танк так и не начали массово закупать украинские военные. Всего в ВСУ от трёх до пяти таких танков. Модификация Т-84-120 "Ятаган", по сути, тот же "Оплот", но разработанный под стандарты НАТО, однако ни одна из зарубежных стран эту машину также не купила.

БТР-4 "Буцефал"

Фото © Wikipedia

Ещё одно разочарование "Укробронпрома", разработка которого началась в 2000 году. С машиной, ориентированной прежде всего на экспорт, Украина провалила многомиллионные контракты с Ираком, Таиландом, Азербайджаном, Казахстаном, Индонезией и целым рядом других государств. "Буцефалы" часто возвращали из-за недоработок в конструкции и банальной технической неисправности. В 2017 году разгорелся скандал, когда из 88 БТР-4, полученных Ираком, завелись только 56 машин, тронулись с места и вовсе 34. Трещины в броне "Буцефала", согласно заявлению представителя ЛНР ещё от 2018 года, делают машину уязвимой даже для стрелкового оружия. Инспекторы ХКБМ имени Морозова в 2019 году выявили дефекты в работе прицелов, панорамных устройств, блоков системы управления огнём.

Броневики "Варта", "Козак", "Барс"

"Варта". Фото © Wikipedia

Некоторые эксперты в шутку называют эти автомобили "броневинегретом". Модель "Варта", детище "Укрглавпака", была разработана за полгода, и в 2015 году об этом с гордостью было объявлено миру. Но вскоре выявились многочисленные несоответствия требованиям силовиков, включая раскачивание корпуса при повороте на малых скоростях, незабронированный отсек двигателя (и это на военной машине), а также ряд других недостатков. По своей сути "Варта" — это слепленная на скорую руку бронемашина, представляющая собой гражданский внедорожник, вокруг которого спецы с танкоремонтных заводов построили бронекорпус. С броневиками "Козак" и "Барс" та же история. Они все недоработаны и берут количеством, а не качеством. Тяжёлые машины "Варта" регулярно перегреваются на трассе и не могут похвастаться низким расходом топлива, из-за чего становятся лёгкой мишенью для российской авиации и наземных сил.

КрАЗ-255Б

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К использованию грузовика-вездехода КрАЗ-255Б ВСУ прибегли относительно недавно. Старый хлам с хранения стали использовать из-за бедственного положения — относительно новая (но советского производства) техника была уничтожена высокоточным вооружением Армии России. Удивительно, что КрАЗы ещё не рассыпались, ведь они производились с 1967 года, и окончательно производство на Украине было остановлено лишь в 1994 году. Достойную замену советскому КрАЗу Кременчугский завод так и не разработал. Сам КрАЗ-255Б хоть и был когда-то гордостью советского автопрома, давным-давно морально устарел. Относительно свежие модификации, например КрАЗ-6446, украинские военные не перемещают из центральной части страны, опасаясь уничтожения.

ПТРК "Стугна"

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В 2015-м руководство Украины заявляло, что противотанковый ракетный комплекс "Стугна", детище КБ "Луч", сможет заменить стране "Джавелины". Однако "Стугна" этого сделать так и не смогла — поставки американских вооружений не прекратились, а, наоборот, выросли . Противотанковый ракетный комплекс находится на вооружении ВСУ с 2011 года. По сути, это один из немногих проектов ВПК Украины, который можно назвать более-менее удачным. Российскому ПТРК "Корнет" украинская "Стугна" проигрывает по целому ряду параметров: бронепробиваемость ниже на 25%, вес намного больше. "Стугну" часто называют "разукрашенным" противотанковым комплексом "Фагот", который стоял на вооружении СССР с 1970 года. Чтобы осовременить это оружие, в КБ "Луч" установили туда модуль наблюдения, однако добиться твёрдых экспортных контрактов и признания в войсках так и не удалось. Другой украинский ПТРК — РК-3 "Корсар" — оказался в производстве дороже, чем американский "Джавелин". Стоимость одной установки, подготовленной для стрельбы, составляла 120 тыс. долларов, однако технически это оружие уступает в дальности и времени развёртывания даже советским противотанковым ракетам.

ОТРК "Гром" — аналог российского "Искандера"

ОТРК "Гром". Фото © Wikipedia

Неудачная попытка разработчиков из КБ "Южное" скопировать российский ОТРК "Искандер", сделать своего рода украинскую локализацию нашего оперативного тактического ракетного комплекса, вылилась в чудовищный скандал. Разработка "высокоточного оружия нового поколения" началась ещё в 2013 году, потом грянул госпереворот на Украине, сместивший первые испытания комплекса с 2015 на 2016 год. В 2015 году Саудовская Аравия оплатила проектные работы, и к 2018 году ВПК Украины должен был представить "Гром" уже в металле и с ракетой. Но на параде, посвящённом Дню независимости Украины, в 2018 году публике представили только макет. В 2020 году было официально объявлено об окончании разработки ОТРК "Гром", но до стадии испытаний комплекс так и не дошёл. В этом "Гром" разделил печальную участь своего "одноклассника" — ракетного комплекса "Сапсан".

САУ "Богдана"

САУ "Богдана". Фото © Wikipedia

САУ "Богдана", обещавшая стать перспективной самоходной артиллерийской установкой, — это местная попытка скопировать чешскую самоходную пушку-гаубицу "Дана". "Богдана" создавалась под стандарты НАТО и в целом была неплохим вариантом для ВСУ, однако отсутствие на Украине снарядов калибра 155-мм и высокая стоимость производства исключили крупносерийное производство. После создания "Богдану" попытались продать в Польшу, но местные военные, изучив все особенности оружия, отказались. Одной из причин отказа от дальнейших работ над "Богданой" называют решение российских оружейников построить САУ "Мальва", в которой, по некоторым данным, планируют применять высокоточные выстрелы "Краснополь".

По данным Минобороны на 27 марта, с начала спецоперации уничтожено 289 украинских беспилотников, 1656 танков и других единиц бронетехники, 169 реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномёта. Также выведены из строя 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.

Фото © Getty Images / Ukrainian Armed Forces / Handout / Anadolu Agency Почему на Украине не смогли разработать современное вооружение взамен советского? 0 Не хватило денег Не хватило технологий Не хватило времени

Авторы Евгений Жуков