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От "Оплота" до "Грома": 7 вооружений Украины, которые бесполезны в бою

Оглавление
Танк Т-84 БМ "Оплот" и Т-84-120 "Ятаган"
БТР-4 "Буцефал"
Броневики "Варта", "Козак", "Барс"
КрАЗ-255Б
ПТРК "Стугна"
ОТРК "Гром" — аналог российского "Искандера"
САУ "Богдана"

Попытка декоммунизировать оборонный комплекс страны провалилась, так и не начавшись. Современные вооружения, о которых Киев рассказывал много лет, оказались ни на что не способны.

Опубликовано 27 марта 2022, 21:40
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БТР-4. Фото © Wikipedia

БТР-4. Фото © Wikipedia

27 марта глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отказался поставлять Украине новые танки, поскольку для их использования, по словам министра, нужны навыки, которых нет у украинских военных. Украинский военно-промышленный комплекс много лет заявлял о разработке уникального оружия, которого "нет даже в России", но ни одну из перспективных разработок так никто и не увидел.

Танк Т-84 БМ "Оплот" и Т-84-120 "Ятаган"

Т-84-120 "Ятаган". Фото © Wikipedia

Т-84-120 "Ятаган". Фото © Wikipedia

"Гордость украинского танкостроения", как о нём писали украинские СМИ, на деле оказалась большим разочарованием. Его экспортная история связана с рядом скандалов, самый громкий из которых — срыв поставок танков "Оплот" в Таиланд. Тайцы оказались недовольны не только невыполнением условий контракта, но и качеством боевых машин, и в результате массово перевооружились на китайский VT-4. Три года назад украинские промышленники не смогли выполнить контракт с американской стороной по поставке Т-84БМ для испытаний института армии США. В 2018-м бывший танкист ВСУ расписался в неэффективности и бесперспективности "Оплота" для украинской армии, вызвав своими откровениями нешуточный скандал. В том же году "Оплоты" провалились на танковом биатлоне НАТО, заняв последнее место.

Ничего принципиально нового в конструкции "Оплота", несмотря на заявления украинцев, нет. Машина пересобрана из Т-84, который, в свою очередь, — модификация старого советского танка Т-80УД. Стоящие на "Оплоте" двигатели ТД-1000Т созданы ещё в 1976 году. Установленная на танках электроника работает нестабильно, алгоритмы управления сложны и непрактичны. При испытаниях машины отмечались несовершенная эргономика, люфты в средствах управления и дефекты в механизмах заряжания, из-за которых танк так и не начали массово закупать украинские военные. Всего в ВСУ от трёх до пяти таких танков. Модификация Т-84-120 "Ятаган", по сути, тот же "Оплот", но разработанный под стандарты НАТО, однако ни одна из зарубежных стран эту машину также не купила.

"Совсем не та война": Почему американские наёмники бегут с Украины, бросая документы и оружие
"Совсем не та война": Почему американские наёмники бегут с Украины, бросая документы и оружие

БТР-4 "Буцефал"

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Ещё одно разочарование "Укробронпрома", разработка которого началась в 2000 году. С машиной, ориентированной прежде всего на экспорт, Украина провалила многомиллионные контракты с Ираком, Таиландом, Азербайджаном, Казахстаном, Индонезией и целым рядом других государств. "Буцефалы" часто возвращали из-за недоработок в конструкции и банальной технической неисправности. В 2017 году разгорелся скандал, когда из 88 БТР-4, полученных Ираком, завелись только 56 машин, тронулись с места и вовсе 34. Трещины в броне "Буцефала", согласно заявлению представителя ЛНР ещё от 2018 года, делают машину уязвимой даже для стрелкового оружия. Инспекторы ХКБМ имени Морозова в 2019 году выявили дефекты в работе прицелов, панорамных устройств, блоков системы управления огнём.

Броневики "Варта", "Козак", "Барс"

"Варта". Фото © Wikipedia

"Варта". Фото © Wikipedia

Некоторые эксперты в шутку называют эти автомобили "броневинегретом". Модель "Варта", детище "Укрглавпака", была разработана за полгода, и в 2015 году об этом с гордостью было объявлено миру. Но вскоре выявились многочисленные несоответствия требованиям силовиков, включая раскачивание корпуса при повороте на малых скоростях, незабронированный отсек двигателя (и это на военной машине), а также ряд других недостатков. По своей сути "Варта" — это слепленная на скорую руку бронемашина, представляющая собой гражданский внедорожник, вокруг которого спецы с танкоремонтных заводов построили бронекорпус. С броневиками "Козак" и "Барс" та же история. Они все недоработаны и берут количеством, а не качеством. Тяжёлые машины "Варта" регулярно перегреваются на трассе и не могут похвастаться низким расходом топлива, из-за чего становятся лёгкой мишенью для российской авиации и наземных сил.

КрАЗ-255Б

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

К использованию грузовика-вездехода КрАЗ-255Б ВСУ прибегли относительно недавно. Старый хлам с хранения стали использовать из-за бедственного положения — относительно новая (но советского производства) техника была уничтожена высокоточным вооружением Армии России. Удивительно, что КрАЗы ещё не рассыпались, ведь они производились с 1967 года, и окончательно производство на Украине было остановлено лишь в 1994 году. Достойную замену советскому КрАЗу Кременчугский завод так и не разработал. Сам КрАЗ-255Б хоть и был когда-то гордостью советского автопрома, давным-давно морально устарел. Относительно свежие модификации, например КрАЗ-6446, украинские военные не перемещают из центральной части страны, опасаясь уничтожения.

Какое оружие Россия применила для уничтожения военной инфраструктуры Украины
Какое оружие Россия применила для уничтожения военной инфраструктуры Украины

ПТРК "Стугна"

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

В 2015-м руководство Украины заявляло, что противотанковый ракетный комплекс "Стугна", детище КБ "Луч", сможет заменить стране "Джавелины". Однако "Стугна" этого сделать так и не смогла — поставки американских вооружений не прекратились, а, наоборот, выросли. Противотанковый ракетный комплекс находится на вооружении ВСУ с 2011 года. По сути, это один из немногих проектов ВПК Украины, который можно назвать более-менее удачным. Российскому ПТРК "Корнет" украинская "Стугна" проигрывает по целому ряду параметров: бронепробиваемость ниже на 25%, вес намного больше. "Стугну" часто называют "разукрашенным" противотанковым комплексом "Фагот", который стоял на вооружении СССР с 1970 года. Чтобы осовременить это оружие, в КБ "Луч" установили туда модуль наблюдения, однако добиться твёрдых экспортных контрактов и признания в войсках так и не удалось. Другой украинский ПТРК — РК-3 "Корсар" — оказался в производстве дороже, чем американский "Джавелин". Стоимость одной установки, подготовленной для стрельбы, составляла 120 тыс. долларов, однако технически это оружие уступает в дальности и времени развёртывания даже советским противотанковым ракетам.

ОТРК "Гром" — аналог российского "Искандера"

ОТРК "Гром". Фото © Wikipedia

ОТРК "Гром". Фото © Wikipedia

Неудачная попытка разработчиков из КБ "Южное" скопировать российский ОТРК "Искандер", сделать своего рода украинскую локализацию нашего оперативного тактического ракетного комплекса, вылилась в чудовищный скандал. Разработка "высокоточного оружия нового поколения" началась ещё в 2013 году, потом грянул госпереворот на Украине, сместивший первые испытания комплекса с 2015 на 2016 год. В 2015 году Саудовская Аравия оплатила проектные работы, и к 2018 году ВПК Украины должен был представить "Гром" уже в металле и с ракетой. Но на параде, посвящённом Дню независимости Украины, в 2018 году публике представили только макет. В 2020 году было официально объявлено об окончании разработки ОТРК "Гром", но до стадии испытаний комплекс так и не дошёл. В этом "Гром" разделил печальную участь своего "одноклассника" — ракетного комплекса "Сапсан".

САУ "Богдана"

САУ "Богдана". Фото © Wikipedia

САУ "Богдана". Фото © Wikipedia

САУ "Богдана", обещавшая стать перспективной самоходной артиллерийской установкой, — это местная попытка скопировать чешскую самоходную пушку-гаубицу "Дана". "Богдана" создавалась под стандарты НАТО и в целом была неплохим вариантом для ВСУ, однако отсутствие на Украине снарядов калибра 155-мм и высокая стоимость производства исключили крупносерийное производство. После создания "Богдану" попытались продать в Польшу, но местные военные, изучив все особенности оружия, отказались. Одной из причин отказа от дальнейших работ над "Богданой" называют решение российских оружейников построить САУ "Мальва", в которой, по некоторым данным, планируют применять высокоточные выстрелы "Краснополь".

По данным Минобороны на 27 марта, с начала спецоперации уничтожено 289 украинских беспилотников, 1656 танков и других единиц бронетехники, 169 реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномёта. Также выведены из строя 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.

Почему западное оружие на Украине оказалось бесполезным
Почему западное оружие на Украине оказалось бесполезным
https://static.life.ru/publications/2022/3/27/501032631710.9949.jpg

Фото © Getty Images / Ukrainian Armed Forces / Handout / Anadolu Agency

Почему на Украине не смогли разработать современное вооружение взамен советского?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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