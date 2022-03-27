Почему западное оружие на Украине оказалось бесполезным Оглавление Какое оружие есть у Украины NLAW и "Джавелин" на Украине Z — значит "зачистка" Качество поставляемого вооружения оставляет желать лучшего, однако даже в таком виде до украинских военных оно не доходит почти никогда. 35321 35321 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Какое оружие есть у Украины

3 марта газета Wall Street Journal сообщила, что Германия отправит на Украину ещё несколько партий переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" с хранения на складах бывшей ГДР. Через некоторое время выяснилось, что оружие, которое Германия поставляет Украине как член НАТО, почти полностью неисправно и не пригодно для боевого использования. Комментируя поставки вооружений из Германии, старший научный сотрудник Гудзоновского института Майкл Доран заявил, что Германия поставила лишь 1/5 от обещанных объёмов вооружений и в целом "не проявляет желания помочь" вооружениями. Ещё несколько часов спустя после публикации Дорана появились и цифры: из 2700 поставленных Германией старых ПЗРК 2200 не работают и "не могут быть использованы по прямому назначению".

ПЗРК "Игла". Фото © Wikipedia

Бывший сотрудник Главного оперативного управления Генерального штаба СССР, подполковник Андрей Василец пояснил: в ряде случаев отправка вооружений связана с необходимостью всё законно оформить в стране-отправителе.

Когда возникла необходимость срочно отправить оружие на Украину, не было ни времени, ни возможности проверить каждый ПЗРК отдельно. Немецкая проверка боеспособности таких комплексов включает в себя несколько десятков пунктов. Никто в Германии не горит желанием отправлять боеготовые вооружения, поэтому часто для соблюдения формального соответствия запросу оружие берётся со старых складов, где лежит по 30–40 лет. При этом максимальный срок годности ракеты — 10 лет. Элементов питания — и того меньше. В таком виде, без проверок и без выяснений условий хранения, оружие отправляется на Украину Андрей Василец Бывший сотрудник Главного оперативного управления Генерального штаба СССР

NLAW и "Джавелин" на Украине

Все возможные пути, по которым силы США и НАТО могли организовать "воздушный мост" на Украину, были перерезаны российской авиацией. Большая часть транспортных и боевых самолётов ВВС Украины была уничтожена, а все пригодные для приземления крупных грузовых самолётов НАТО (таких как C-5 Galaxy) аэродромы были повреждены. Воздушное пространство Украины давно закрыто и взято под контроль российской авиацией. Единственная возможность поставлять вооружение на Украину — сухопутный коридор через польскую границу. Однако после того, как оружие пересекает границу, ПЗРК, противотанковые комплексы и другие ракеты становятся "проблемой принимающей стороны".

Служащие ВСУ с британским противотанковым ракетным комплексом NLAW. Фото © ТАСС / Zuma / Julie Rogers

Помимо того что все известные разведке места хранения таких ракет на военных объектах методично уничтожаются высокоточным оружием, есть и другая проблема. До начала "Операции Z" зарубежные страны производили столько систем вооружения, сколько им было нужно, а не про запас. К примеру, Великобритания произвела порядка 14 тыс. ракет NLAW, значительная часть которых ушла на обучение солдат. Четыре тысячи ракет британцы уже отправили и ещё шесть тысяч зарезервированы к поставке под британское честное слово. Если сложить цифры, то выясняется, что почти весь запас британских NLAW уже отправлен, израсходован или намечен к отправке. Такая же ситуация и с "Джавелинами": больше такого оружия (которое было бы не жалко отдать просто так) нет на складах. Значительную часть этого вооружения отправили группировке ВСУ на Донбасс ещё до начала "Операции Z". Этим и объясняется большое количество захваченных комплексов — у армий ДНР и ЛНР теперь есть возможность сначала поучиться стрелять из этого оружия, чтобы повысить качество боевого применения.

Вооружения, которые перебрасываются через западную границу страны по суше, теоретически должны распределяться среди украинской армии и военизированных формирований. Но в реальности у армии, территориальных батальонов и Нацгвардии Украины существуют три параллельные системы снабжения. Централизованной системы распределения западного оружия нет: каждая структура хочет "урвать" себе столько вооружений, сколько сможет унести. В результате даже немецкие гранатомёты Panzerfaust 3, которые, как и прочие вооружения, Германия производит с конца 70-х, не доходят до регулярной армии, растворяясь в руках бойцов нацбатов, террбатов и других формирований, наспех созданных непонятно для чего. Факт истощения запасов уже признал британский министр обороны Бен Уоллес, а это значит, что через некоторое время поставки западного оружия на Украину если и не прекратятся совсем, то значительно снизятся.

Z — значит "зачистка"

Пока осознание бессмысленности поставок вооружений на Украину начинает постепенно приходить к США и НАТО, ВСУ, террбаты и нацбаты начинают охоту за уцелевшими образцами западных вооружений. Известно, что случаи перестрелок из-за дефицита оружия зафиксированы в районах Мариуполя, Николаева, Краматорска, Изюма и других городов Украины. Причин для происходящего несколько, но, по словам ветерана спецназа военной разведки, майора запаса Андрея Горкина, основная сложность для ВСУ и нацбатов — это наступающие российские войска.

Фото © ТАСС / Николай Тришин

Судя по тому, что я вижу, Российская армия поступательно лишает ВСУ и нацбаты возможности огрызаться и открывать огонь. Склады с ракетами, снарядами и схроны с западными вооружениями обнаруживаются, фиксируются и уничтожаются. Это большая, нужная и сложная работа. Она же приводит к тому, что у ВСУ началось снарядное голодание — у армии нет возможности вести обстрелы, — а ночью ударные вертолёты ещё и технику уничтожают. Проще говоря, ВСУ давят со всех сторон, не давая поднять головы, и поэтому за остатки более-менее целого оружия регулярная армия сейчас бьётся с нацбатами Андрей Горкин Ветеран спецназа военной разведки, майор запаса

Таким положением дел, по словам Горкина, объясняется и массовое бегство ВСУ со своих позиций: всё исправное украинское оружие уничтожено Российской армией, боеприпасов нет, нет техники и медикаментов. В поисках необходимых ресурсов, в том числе оружия и связи, регулярная армия Украины отступает всё дальше вглубь страны. Одними из тех, кто страдает от раздрая на Украине, стали и зарубежные наёмники: воевать им приходится старым советским вооружением, поскольку всё относительно исправное прямо на границе разбирают нацбаты и люди, принадлежность которых к армии не прослеживается. Из-за этого наёмники часто оставляют позиции и уезжают обратно, откуда прибыли.

Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine Почему ВСУ и нацбаты вступили в противостояние? 0 Дерутся за право первыми сбежать Дефицит ресурсов и оружия Нацбаты не дают отступать

Авторы Сергей Андреев