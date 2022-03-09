5 вооружений России, способных "перемолоть" украинскую армию Оглавление Высокоточное оружие Су-34 и Су-35 Су-24 и "Гефест" "Ночной охотник" и "Аллигатор" Ударные беспилотники Некоторые из них используются впервые, другие модернизировались и испытывались на протяжении многих лет. 88129 88129 Истребители-бомбардировщики Су-34. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

7 марта на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе госсекретарь США Энтони Блинкен шокировал зарубежных партнёров США по НАТО, заявив, что Российская армия обладает мощью, несравнимой по масштабу с возможностями Вооружённых сил Украины, и может дальше "перемалывать" ВСУ. Некоторые военные аналитики полагают, что свои оценки Блинкен выстраивал на данных министра обороны США Ллойда Остина, много лет следившего за военными технологиями России.

Высокоточное оружие

Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" с надводного корабля. Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

Первое неприятное удивление от применения Россией высокоточного оружия США и страны НАТО испытали в 2015 году. Тогда из акватории Каспийского моря корабли ВМФ России нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием по объектам боевиков в Сирии. Преодолев пару тысяч километров, крылатые ракеты "Калибр" поразили выбранные цели. "Операция Z" подтвердила правильность выбора высокоточного оружия — счёт уничтоженным военным объектам Украины перевалил за 2,5 тысячи, а значительная часть оставшегося от СССР военного потенциала, худо-бедно существовавшего 30 лет, была уничтожена в первые 48 часов после начала специальной операции. Украинские вооружённые силы ещё в 2014 году пытались применять старые советские комплексы, эффективность которых была сравнительно небольшой, а за дополнительные восемь лет неправильного хранения практически сошла на нет.

Су-34 и Су-35

Спустя несколько суток после начала "Операции Z" представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевая авиация России завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. После того как система противовоздушной обороны страны была нейтрализована высокоточным оружием и сложилась как карточный домик, в дело вступили самолёты оперативно-тактической авиации Су-34. Эти машины хорошо показали себя в деле ещё во время Сирийской операции и считаются наиболее современными в российской авиации. 12 точек подвески позволяют Су-34 нести до восьми тонн боеприпасов, что считается рекордом в оперативно-тактической авиации. В Сирии с борта Су-34 применялись авиационные высокоточные бомбы КАБ-500 и ракеты Х-29Л с лазерным наведением.

Сюрпризом для военных аналитиков стало участие в "Операции Z" истребителей Су-35. Помимо своих непосредственных задач по завоеванию господства в воздухе они выполняли и другие миссии. Для того чтобы расширить функционал машины, под крыло Су-35 подвесили ракеты Х-31ПМ — самые современные противорадиолокационные ракеты, которые есть в арсенале российских ВКС. Применение таких ракет позволяет выводить из строя любые элементы ПВО противника, а сама машина при этом не входит в зону обнаружения и пуска ракет.

Су-24 и "Гефест"

Несколько лет назад использование бомбардировщиков Су-24М, оснащённых подсистемой СВП-24 "Гефест", привело к тому, что точность использования неуправляемых боеприпасов сравнялась с высокоточным оружием, стоимость которого на несколько порядков выше. Официальное наименование "Гефеста" (разработка которого, по некоторым данным, шла под шифром "Метроном") — прицельно-навигационный комплекс. Но если говорить простыми словами, то это более дешёвый, понятный и независимый от внешних условий комплекс применения авиационного вооружения. "Гефест" в режиме реального времени сравнивает данные ГЛОНАСС о расположении самолёта и цели, учитывает значения атмосферного давления, влажность воздуха и скорость ветра, анализирует скорость самолёта и другие данные для расчёта необходимого курса.

Система сама подсказывает оператору вооружения Су-24М, на какой скорости и высоте нужно применять оружие, и после достижения необходимых параметров включается в автоматический режим, исключая человеческий фактор. По некоторым данным, у "Гефеста" есть несколько разных версий. СВП-24-22 для дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и СВП-24-25 для самолётов Су-25СМ3. Ничего подобного у Военно-воздушных сил Украины никогда не было, впрочем, и военно-воздушных сил на территории Украины как таковых больше нет — большая часть аэродромов, на которых базировалась украинская авиация, уничтожена высокоточным оружием.

"Ночной охотник" и "Аллигатор"

Вертолёты армейской авиации ВКС России прикрывают продвижение наземных сил. Помимо этого Ка-52 и Ми-28НМ выполняют боевые задачи в ночное время. Для этого "Аллигаторы" оснащаются тепловизорами, а "Ночные охотники" помимо тепловизионных комплексов получили уникальную модификацию — надвтулочную РЛС (металлический шарик над винтами). Дальность противотанковых комплексов "Вихрь" составляет 10 километров, однако в ночное время даже этого достаточно, чтобы экипажи вертолётов справлялись с уничтожением танков и зданий, занятых ВСУ и националистами.

В арсенале ВСУ современных вертолётов нет: собственная военная авиация Украины начала стремительно стареть примерно 15 лет назад. Многие из уничтоженных на аэродромах вертолётов нуждались в срочном и капитальном ремонте и не могли подняться в небо сразу после получения приказа.

Ударные беспилотники

После того как вся авиация Украины была уничтожена, а истребители ВКС России завоевали господство в воздухе, в дело вступили ударные беспилотники. Их применение в ходе "Операции Z" военные аналитики называют "ожидаемым и логичным", поскольку это оружие считается инструментом для "боевой хирургии" и позволяет точечно ликвидировать практически любые цели. Первой добычей ударного беспилотника "Иноходец" ("Орион") на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) стал штаб националистического батальона "Айдар". "Орион" — один из первых ударных дронов, способных проводить в воздухе 24 часа. Машина несёт несколько управляемых ракет и может уничтожать как наземные, так и воздушные цели, например турецкие ударные дроны "Байрактар".

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Авторы Сергей Андреев