"Совсем не та война": Почему американские наёмники бегут с Украины, бросая документы и оружие Оглавление Наёмники на Украине – 2022 Почему американцы разочаровались в Байдене Почему США выгодна война на Украине Зарплата ЧВК на Украине Почти каждый солдат удачи с американским паспортом утверждает, что эта война "совсем не похожа на то, что они видели раньше". 153406 153406 Обложка © Getty Images / Paulius Peleckis

15 марта ветеран американской армии, отправившийся воевать на Украину и примкнувший к территориальной обороне Киева, дал интервью CNN и призвал всех решивших поехать отстаивать интересы Зеленского, одуматься. Ведь это не та привычная для американцев война в духе коврового бомбометания. Такую возможность украинская армия дать им не в силах.

Наёмники на Украине – 2022

Фото © Getty Images / Andriy Dubchak / dia images

Ключевая мысль, которая прослеживается в рассказах американских и европейских "контракторов", — панические настроения украинской армии. По всей линии фронта идёт стратегическое отступление. 15 марта на своём канале выложил видео солдат удачи, напуганный и разочарованный открывшейся действительностью. Ему хотя бы повезло выжить.

— Они пытались нас отправить в Киев без оружия, снаряжения, боеприпасов. Людям, которым посчастливилось получить оружие, выдали только магазины с десятью патронами, — делится наёмник из 102-й бригады подразделения Территориальной обороны Киева.

По всей видимости, он один из солдат Иностранного легиона, квартировавшего на Яворовском полигоне. 13 марта российским высокоточным оружием большой дальности был нанесён удар по этой базе и по учебному центру ВСУ в населённом пункте Старичи. Слова американца подтверждают это: "Наша база облажалась, соседняя с нами база облажалась. Американцы, десятки британцев убиты".

Его словам вторит и ветеран армии США Джерико Скай. В прямом эфире CNN Скай сказал то, чего до него никто не говорил: "У нас стратегическое отступление для пополнения боезапаса. Воевать буквально нечем, мы пока не знаем, что с этим делать".

В официальных аккаунтах CNN в социальных сетях после этого интервью начали появляться любопытные комментарии: "Американские солдаты настолько привыкли наносить авиаудары, которые полностью уничтожают цель, а затем солдаты просто вальсируют, чтобы зачистить, что, когда они сталкиваются с реальной войной, они начинают дрожать".

Другая особенность киевских командировок американских наёмников — отношение местных неонацистов. Американцы, привыкшие руководить и отдавать приказы, сталкиваются с унижениями и угрозами в свой адрес.

— Когда они (ВСУ. — Прим. автора) хотели отправить нас в Киев, мы сказали нет. Вся наша группа: американцы, канадцы, британцы. И они сказали нам, что мы должны пойти, иначе они будут стрелять нам в спины", — делится воспоминаниями бывший наёмник из 102-й бригады Территориальной обороны Киева.

Почему американцы разочаровались в Байдене

Фото © Getty Images / Win McNamee

В самом начале "Операции Z" Российской армией был нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Вся авиация оказалась уничтожена, а ПВО оказалась подавлена меньше чем за сутки. Небо полностью контролируют российские истребители. Ещё 24 февраля американское аналитическое издание Military Watch констатировало полный провал украинской противовоздушной обороны. Несмотря на щедрое спонсирование Запада, Украина так и не смогла создать мощную систему ПВО, и "Операция Z" показала эту ахиллесову пяту ВСУ всему миру. Американцам, прибывшим для защиты Киева, наоборот, рассказывали, что военная помощь из США не даст авиации наносить удары по территории Украины.

Большие надежды американцы возлагали на Яворовский полигон на границе с Польшей. Там размещалась значительная часть Иностранного легиона, и там же хранилось оружие и стояла боевая техника, которую должны были получить солдаты удачи. 13 марта несколько ударов из высокоточного оружия оставили от этого места обломки и воронку диаметром в несколько десятков метров. Американцы, которым чудом удалось выжить, отмечают, что "прилёт ракеты нельзя расслышать, всё, что мы помним, — громкий хлопок и куча обломков".

Представители Минобороны России в это время сообщают , что ликвидация Российской армией прибывших на территорию Незалежной зарубежных солдат будет продолжена. Американские "дикие гуси" оценили эти заявления и запросили помощь у официальных представителей США, оставшихся в регионе. Однако их запросы проигнорировали, а после разгрома Яворовского полигона в Пентагоне заявили, что "всех своих" они давно эвакуировали, и американцев нет ни среди погибших, ни среди пострадавших. Это, по мнению ряда улетевших домой американских наёмников, является "худшим предательством со стороны руководства США".

Почему США выгодна война на Украине

Фото © Getty Images / Ukrainian Armed Forces / Handout / Anadolu Agency

По сообщению еженедельника Economist, иностранные наёмники пребывают в подавленном состоянии духа и всё чаще отказываются воевать за Киев. По приезде на Украину каждый наёмник подписывает контракт, в котором оговаривается, что он должен оставаться в украинском Иностранном легионе "на всё время службы". В плане прав "дикие гуси" ничем не отличаются от военнообязанных граждан Украины — с момента введения военного положения никто из мужчин от 18 до 60 лет не имеет права покидать страну. Более того, они ещё более бесправные, ведь они даже не попадают под защиту Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Некоторые из них не могут перейти границу Украины с Польшей даже с американским паспортом: как только пограничники видят на них элементы военной формы, начинаются угрозы оружием. Чтобы сбежать в Польшу, группе американских наёмников пришлось угнать машину скорой помощи и нарядиться в жилеты Международного Красного Креста. Обычно таким людям поручают самые грязные задания — расстрел гражданских, проведение провокаций или создание фейков, которые позднее загружают в социальные сети. Такой подход выгоден прежде всего официальному Вашингтону: вроде как американское присутствие есть, и вроде как его нет.

Платят за это легионерам негусто: по свидетельству ветерана армии США, довольствие составляло 7000 гривен в месяц, или около 230 долларов. В несколько раз меньше того, что было обещано. Многие британцы, американцы и канадцы едут повоевать из романтических или идейных соображений. За счёт того, как хорошо там работает пропаганда, одни уверены, что едут биться за правое дело, других убивает рутина на родине. 21-летний британец, подписавшийся на авантюру, потому что, по его же словам , "годами работал на бесперспективной работе и его разочарование росло и росло", теперь просто мечтает остаться в живых и вернуться к мирной жизни.

Отдельная категория выгодных США наёмников — любители экстрима, ультраправые радикалы. К примеру, американец Крейг Лэнг, прибывший на Украину ещё в 2015 году и примкнувший к местным неонацистам. На родине его ждёт тюрьма за целую серию преступлений, а на Украине у него (пока ещё) есть оружие и возможность убивать.

Зарплата ЧВК на Украине

Фото © Getty Images / Andriy Dubchak / dia images

Недавно американская компания Silent Professional объявила о наборе наёмников для "эвакуации богатых украинцев". От соискателей требуются навыки владения оружием, умение управлять воздушным и водным транспортом, понимание психологии местного населения, а также хорошее знание географии местности, владение нужными языками. Приоритетны наёмники, прошедшие тренировки по стандартам спецназа НАТО. Платить обещают до 2000 долларов в день.

Те, кто по прибытии понимает, что вместо хорошего заработка их ожидает только смерть, экстренно возвращаются на родину. Но дома принимают не всегда хорошо — бежавший на Украину солдатом-добровольцем южнокорейский ютубер и бывший капитан ВМС Ли Гын заочно может быть приговорён к смертной казни, а двое его друзей, добровольно сдавшихся полиции, могут получить по 20 лет тюрьмы. Не лучше обстоят дела у бразильского профессионального стрелка Тиагу Росси. Сначала он приехал на Украину в надежде повоевать, однако после того, как Яворовский полигон был уничтожен ударом с воздуха, Росси собрал вещи и экстренно бежал в Польшу. На родине за эту выходку его может ждать суд и 15 лет тюрьмы.

Фото © Getty Images / Andrea Filigheddu / NurPhoto Почему американские наёмники бегут с Украины? 0 Боятся смерти Платят слишком мало Разочаровались в украинцах

Авторы Евгений Жуков