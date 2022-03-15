Воронка в десяток метров: для чего на самом деле строили важнейший объект НАТО на Украине Оглавление Ракетный удар высокоточным оружием Главная задача "Операции Z" — демилитаризация и денацификация Ракетный удар против нацистов на Украине Результаты ракетного удара Цена доллара Восстановить уникальную точку притяжения наёмников, нацистов и американских инструкторов не представляется возможным. 56574 56574 Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Ракетный удар высокоточным оружием

По сообщению Минобороны России, утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности был нанесён удар по учебным центрам Вооружённых сил Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский — важнейшим опорным пунктам НАТО на Украине. В результате ракетного удара ВС РФ около 180 иностранных наёмников и крупная партия зарубежных вооружений были уничтожены.

Полигон недалеко от Львова до последнего времени считался недосягаемым для российских ракет — территория площадью 36 тысяч гектаров находилась на границе с Польшей. Обустройством этого объекта вплотную занялись сразу после госпереворота, когда Украина под руководством Петра Порошенко взяла курс на дальнейшее сближение с НАТО. Но на самом деле военные США и Европы облюбовали это место ещё с момента обретения Украиной независимости — с 1995 года там регулярно проводили учения в рамках своей программы "Партнёрство ради мира". Однако после 2014 года вторая часть слогана утратила свою актуальность — на Яворовском полигоне началась подготовка спецподразделений, которые после тренировочных миссий отправлялись в Донбасс.

Точечный удар высокоточным снарядом "Краснополь" артиллеристов Вооружённых сил России. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Восемь лет прошло под знаком строительства баз НАТО на Украине. Делалось это "под шумок", завуалированно, потому что официально Конституция этой страны не позволяет размещать у себя контингенты иностранных войск. Поэтому Яворовский полигон официально, будто бы по злой иронии, назывался "Международным центром миротворчества и безопасности". И хотя юридически он принадлежал Украине, фактически это был самый настоящий центр подготовки передового присутствия войск альянса.

Под вывеской "Центра миротворчества и безопасности" там круглогодично и на постоянной основе размещалось около 300 военных инструкторов из-за рубежа. Пентагон спонсировал строительство казарм и прочих объектов военной инфраструктуры, а страны – члены альянса вкладывались в оснащение и обслуживание. Непосредственная подготовка военных по стандартам Североатлантического альянса на полигоне началась в 2015 году.

Замначальника учебного отдела Генштаба ВС Украины Андрей Бестюк хвастался изданию BuzzFeed News ещё в начале февраля, что Яворовский "полигон располагает силой, способной значительно противостоять России". Теперь то же BuzzFeed пишет, что полигон разрушен полностью, а все, кто там был, пребывают "в шоке и растерянности".

Главная задача "Операции Z" — демилитаризация и денацификация

Полигон также выполнял роль хранилища оружия и боевой техники, поступающей от западных партнёров. Там хранились боеприпасы, стрелковое оружие, гранатомёты, противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы. С 2014 года США наладили поставку снайперских винтовок Barrett в модификациях M107A1, M82 и MRAD.

Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

С 2015 года регулярно поставлялись бронированные и небронированные автомобили HMMWV. На Украину также поступали радиолокационные станции AN/TPQ-36, AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49. ВСУ активно вооружались гранатомётами PSRL-1, приобретали приборы ночного видения, а также бронежилеты и прочее обмундирование.

Посильно вооружали Киев Литва, Чехия, Польша, Турция. Несмотря на развал, царивший в украинской армии 90-х, немало оружия досталось в наследство от СССР. 4 марта официальный представитель Пентагона Джон Кёрби отчитался о доставке на Украину "пакета помощи" общей стоимостью в 350 миллионов долларов. В него вошло большое количество ПТУР и 2000 зенитных ракет. Значительная часть этого "добра" хранилась на Яворовском полигоне, а после ракетного удара высокоточным оружием использовать всё это не представляется возможным.

Ракетный удар против нацистов на Украине

Наряду с регулярной армией на территории Украины активно действовали различные экстремистские боевые отряды. Украинские неонацисты существовали и до госпереворота, но во время Майдана они окончательно подняли голову и сыграли роль ударного крыла сначала в уличных беспорядках, а потом стали полноценным родом войск, получив поддержку на правительственном уровне. Помимо общевойсковой подготовки неонацисты с 2019 года прошли обучение тактике городских боёв с использованием тренажёра Kill house, который привезли с собой военные из НАТО. Но теперь ни объекта, ни присутствовавших на нём нацистов нет.

Результаты ракетного удара

Зарубежные СМИ пишут, что среди наёмников, которых уничтожила на Яворовском полигоне Российская армия, оказался печально известный американец Крейг Лэнг, прибывший на Украину ещё в 2015 году и присоединившийся к местным неонацистам. На родине Лэнга ждал срок за убийство супружеской пары во Флориде. Он стал также фигурантом беспрецедентного для США дела. Они редко расследуют военные преступления своих граждан, совершённые на чужой земле.

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Организатор отправки французских добровольцев на Украину Уго Пеллегрини сообщил , что в связи с ликвидацией Яворовского полигона Киев приостановил набор наёмников в Иностранный легион. Военный эксперт из Израиля Яков Кедми назвал 13 марта "днём разгрома Иностранного легиона ВСУ". Он сказал, что для этого понадобилось. В свою очередь в Минобороны РФ уточнили, что ликвидация прибывших на территорию Незалежной зарубежных солдат будет продолжена. Это одна из первоочередных задач "Операции Z". Всего на Украине больше десяти баз, часть которых была законспирирована, а часть представляла собой места открытой дислокации военных США и других стран НАТО.

Цена доллара

Как отреагировала на ракетный удар американская сторона? Госсекретарь Энтони Блинкен выступил с осуждением российских ударов. Военные специалисты НАТО, судя по всему, успели эвакуироваться с Яворовского полигона до начала "Операции Z". Ещё 12 февраля стало известно , что Пентагон "передислоцировал" инструкторов в связи с нарастающей угрозой со стороны России. 150 нацгвардейцев и инструкторов из Флориды, занимавшихся обучением солдат подо Львовом, своевременно вывели с территории Украины по приказу главы Пентагона Ллойда Остина. 13 марта Пентагон в лице его пресс-секретаря Джона Кёрби заявил, что военных США на базе во Львовской области не было. Кто будет отвечать за несколько десятков миллионов долларов, потраченных на строительство и подготовку полигона, ещё предстоит выяснить.

По официальным данным Минобороны, с начала спецоперации выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Только за ночь на 14 марта российская авиация и ПВО сбили четыре украинских беспилотника, включая "Байрактар ТБ2". За эту ночь поражено 187 объектов ВСУ, среди них — два склада боеприпасов и ГСМ, а также 31 склад боевой техники армии Украины.

Почему США построили полигон на Украине? 0 Чтобы готовить нацистов для атаки на Донбасс Чтобы иметь карманную армию Просто для развлечения

Авторы Евгений Жуков