"Известия": Украина приостановила набор иностранных наёмников после удара ВС РФ
Соответствующее требование, поступившее от властей Киева, подтвердил один из главных организаторов отправки французских добровольцев в Незалежную Уго Пеллегрини.
Власти Украины решили приостановить набор наёмников в Интернациональный легион территориальной обороны. Об этом сообщают "Известия".
Утверждается, что один из главных организаторов отправки французских добровольцев на Украину Уго Пеллегрини подтвердил приостановку набора по решению Киева. Это произошло после ликвидации армией России примерно 180 иностранных наёмников, прибывших в Незалежную. Среди погибших был по крайней мере один француз.
Ранее генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в результате ударов высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в Старичах и на военном полигоне Яворовском были уничтожены 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранного вооружения. В Минобороны РФ уточнили, что ликвидация прибывших на территорию Незалежной зарубежных солдат будет продолжена.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Facebook / Генеральний штаб ЗСУ