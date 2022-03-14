Соответствующее требование, поступившее от властей Киева, подтвердил один из главных организаторов отправки французских добровольцев в Незалежную Уго Пеллегрини.

Власти Украины решили приостановить набор наёмников в Интернациональный легион территориальной обороны. Об этом сообщают "Известия".

Утверждается, что один из главных организаторов отправки французских добровольцев на Украину Уго Пеллегрини подтвердил приостановку набора по решению Киева. Это произошло после ликвидации армией России примерно 180 иностранных наёмников, прибывших в Незалежную. Среди погибших был по крайней мере один француз.