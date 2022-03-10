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9 марта, 21:01

Уничтожено почти три тысячи военных объектов: Пятнадцатый день военной спецоперации России по защите Донбасса. Онлайн

Последние новости о том, как разворачиваются события на Украине, какие действия предпринимают Вооружённые силы России.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию предыдущих дней спецоперации можете найти здесь, здесь и здесь.

Данные с последнего брифинга Минобороны. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга заявил следующее:

  • Зеленский разрешил всем жителям страны использовать оружие. Эта норма будет действовать на период военного положения. Уголовная ответственность за применение оружия по украинским законам наступать не будет. Разрешается применять "собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное, боевые припасы к ним".
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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