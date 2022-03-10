Актуальная информация о событиях на Украине и действиях ВС России.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию предыдущих дней спецоперации можете найти здесь, здесь и здесь.

Данные с последнего брифинга Минобороны. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга заявил следующее: Украинские националисты готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Для этого они в ночь на 9 марта завезли в населённый пункт Золочев, северо-западнее Харькова, около 80 тонн аммиака.

В ходе специальной "Операции Z" на Украине российские военные уничтожили 2814 объектов украинской военной инфраструктуры. Также выведены из строя 974 танка и другие боевые украинские бронемашины, 104 реактивные системы залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и миномётов. Ещё было сбито 97 беспилотников.

Зеленский разрешил всем жителям страны использовать оружие. Эта норма будет действовать на период военного положения. Уголовная ответственность за применение оружия по украинским законам наступать не будет. Разрешается применять "собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное, боевые припасы к ним".

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил в разговоре польскому коллеге Мариушу Блащаку, что США не поддерживают идею Варшавы о передаче Киеву истребителей МиГ-29 через базу США в Германии. По мнению Вашингтона, это не особо повысит эффективность действий ВВС страны против России, но в то же время может "увеличить перспективы военной эскалации с НАТО".

Новые данные Минобороны РФ об американских биолабораториях на Украине: Американцы планировали вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

США хотели реализовать проект по изучению переноса патогенов мигрирующими дикими птицами между Украиной и Россией, а также другими странами.

В биолабораториях на Украине проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Также в Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных. Так, фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова героически закрыла тяжело раненного военнослужащего в ходе "Операции Z" на Украине, когда санитарный автомобиль попал под миномётный обстрел со стороны неонацистов.

Новые заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова: Главы МИД России и Украины сейчас обсуждают возможность прямых переговоров Путина и Зеленского.

Любой, кто будет атаковать российских военных с оружием в руках, автоматически станет целью (ответ на закон Зеленского о раздаче оружия всем жителям Незалежной).

Экономическая война против России беспрецедентна, о прогнозах не может идти речи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Министерству обороны республики не допустить "удара с тыла" по военнослужащим из России, которые проводят "Операцию Z" на Украине.

Подробности западных разработок биологического оружия на Украине от Минобороны РФ: Есть сведения о проекте США в лабораториях на Украине по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами. Это один из самых безрассудных проектов, он не даёт контролировать дальнейшее развитие ситуации.

Проект P-781 США, который разрабатывался в лабораториях Украины, изучал летучих мышей в качестве агентов биологического оружия.

Один из документов подтверждает, что опасные исследования в биолабораториях Украины проводятся под руководством специалистов из США.

Имеющиеся у ВС России документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж.

Изученные ВС РФ материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины.

Одной из задач США и союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности славян.

Исследования в биолабораториях проводились в непосредственной близости от границ России — в районах Черноморского побережья и на Кавказе.

Владимир Путин заявил, что помощь жителям Донбасса была долгом России, поступить иначе было нельзя, других шансов решить данный вопрос не оставили. Президент также отметил важность поддержки со стороны россиян.

Также президент России провёл 10 марта телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры обсудили тему Украины. А 11 марта ожидается встреча Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Минобороны — о ситуации с фейковым "обстрелом" больницы в Мариуполе: Российская авиация не атаковала наземные цели в районе Мариуполя. Якобы имевший место "авиаудар" — полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории.

Лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу № 3, прекратили свою штатную работу ещё в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны.

Здание больницы Мариуполя переоборудовано в опорный пункт нацбатальона "Азов".

Характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, для которой и делалась эта постановка. Но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания.

Все эти и другие военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе карателями.

Минобороны РФ рассказало о ситуации на Украине: Киев не согласовывает выезд гражданского населения в сторону России;

утверждения властей Украины о несоблюдении режима тишины Вооруженными силами РФ – ложь и пропаганда;

националисты изъяли автобусы, предназначенные для эвакуации беженцев с Украины;

режим тишины националисты используют только для улучшения своих позиций;

в базе данных уже 2 617 349 желающих эвакуироваться из почти двух тысяч населённых пунктов;

в эту страну доставлена уже 1421 тонна гуманитарного груза;

в заложниках у украинских неонацистов остаются более семи тысяч граждан из 21 страны;

Россия будет в одностороннем порядке без согласований с 10 утра открывать гуманитарные коридоры в сторону РФ.

Россия с 10 утра объявит на Украине режим тишины. Будут действовать гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя по нескольким маршрутам. Порядок пропуска гуманитарных колонн ужесточат, чтобы исключить сбор разведывательных данных о расположении подразделений Российской армии.

ВОЗ указала Украине на необходимость уничтожения патогенов из биолабораторий. В организации также призвали "все стороны" сотрудничать "в безопасном обращении" с опасными возбудителями болезней и "обращаться в случае необходимости за технической помощью".

Главное из утреннего брифинга Минобороны РФ: Войска ДНР освободили город Волноваха.

Подразделения ВС РФ, продолжая наступательные действия, продвинулись вперёд на 17 километров.

Вооружённые силы РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по двум военным украинским аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.

Всего за время проведения спецоперации выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.

За сутки авиация и ПВО сбили 3 украинских вертолета Ми-24, 8 беспилотных летательных аппаратов, включая пять "Байрактаров ТБ-2".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить превращения спецоперации на Украине в войну Североатлантического альянса с Россией. Такое развитие событий обернётся большими человеческими жертвами, убеждён он.

Министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды российским военнослужащим, которые отличились во время спецоперации на Украине: звезду Героя России, орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".

В частности, медалями были награждены прапорщик Екатерина Иванова и лейтенант Мария Мирошниченко, которые получили осколочные ранения во время спасения солдат и офицеров. Госнаграды также были вручены прапорщику Арсалану Мункуеву и младшему сержанту Игорю Видельскому за смелость и решительность, проявленные во время боёв с украинскими националистами.

Награждённая Мария Мирошниченко, вывозившая раненых военных под обстрелами ВСУ во время спецоперации на Украине, рассказала, что по медицинской машине Красного Креста стреляли с такой силой, что от автомобиля осталась только стенка.

Шойгу вручил медали "За отвагу" российским военнослужащим. Видео © Минобороны России

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что в переговорном процессе с Украиной "есть определённые позитивные сдвиги".

А Лукашенко в свою очередь рассказал, что привёз на встречу карты, раскрывающие планы нападения Украины на соседнюю республику. По его словам, Киев мог атаковать белорусскую границу, где проходили учения "Союзная решимость", если бы Россия не нанесла превентивный удар.

Заявления Минобороны РФ об обстановке на Украине: Мариуполь заблокирован, дороги заминированы националистами, вооружённые лица открывают беспорядочную стрельбу, вынуждая людей оставаться дома. Попытки сапёров ДНР разминировать подступы к Мариуполю не принесли успеха — националисты ведут по ним интенсивный огонь.

Националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове, чтобы скрыть работы по ядерной тематике. Под завалами могут быть до 50 человек.

В заложниках у украинских неонацистов остаются более семи тысяч граждан из 21 государства.

Националисты в Сумах проводят рейды по частным домам, под угрозой убийства насильно изымают продукты, горюче-смазочные материалы и технику.

В портах Украины находится более 50 иностранных судов, которые не могут их покинуть в связи с высокой минной опасностью.

Украина согласовала два из десяти предложенных Россией гумкоридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Россия согласилась с четырьмя гуманитарными маршрутами, предложенными Украиной, из Изюма, Энергодара, Волновахи и на житомирском направлении.

Киевские власти запретили мэрам городов контакты с российской стороной, несогласных расстреливают.

Новая сводка от Минобороны РФ: За время операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины

Авиация и ПВО Российской армии за сутки сбили пять беспилотников, из них два — "Байрактар ТБ-2" и один — тактическая ракета "Точка-У"

Войска ДНР продвинулись на девять километров и овладели двумя населёнными пунктами

Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах

Россия поразила 145 объектов ВСУ

ВС РФ вышли к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление.

Минобороны РФ показало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий на 12 марта.

Фото © Минобороны РФ

Состоялся телефонный разговор Путина, Макрона и Шольца. Главное из переговоров: Президент РФ заявил, что националистические батальоны Украины систематически срывают операции по спасению населения. Он информировал Макрона и Шольца о реальном положении дел по гуманитарной ситуации в районах проведения операции по защите Донбасса. Путин призвал коллег повлиять на киевские власти, чтобы преступные действия националистических батальонов Украины были прекращены.

Российский лидер привёл Макрону и Шольцу многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права.

Главы государств рассмотрели вопросы, связанные с прорабатываемыми договорённостями по реализации известных требований РФ по Украине.

Путин подробно рассказал Макрону и Шольцу о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей.

Путин, Макрон и Шольц договорились продолжить контакты по украинской проблематике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в серии видеопереговоров между Москвой и Киевом российскую сторону снова представлял Владимир Мединский.

Брифинг Минобороны РФ. Главное: Авиация и ПВО ВКС России сбили в воздухе один украинский вертолёт Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2".

Поражено 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 места скопления боевой техники. Всего за время операции выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины.

ВС РФ, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка и вышли на рубеж Новомайорское – Павловка – Никольское – Владимировка – Благодатное. За день войска продвинулись на 12 километров.

ЛНР взяла под контроль Молодёжное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населённого пункта Попасная.

Украинские военные обстреляли российское гражданское грузовое судно "Сормовский 3064" в акватории Азовского моря. В результате попадания снаряда на борту вспыхнул пожар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом группой лиц", сообщили в СК РФ.

Минобороны РФ — о положении дел на Украине на вечер 12 марта: В заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита продолжает оставаться более 6900 граждан из 16 иностранных государств.

РФ сегодня предложила 10 гумкоридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, Украина добавила один в житомирском направлении. Официальный Киев не подтвердил ни один гумкоридор в Россию.

Число желающих эвакуироваться с Украины в РФ за сутки возросло почти на 20 тысяч и составляет свыше 2,6 млн.

Неонацисты задержали 450 мирных граждан, которые из Сумской области пытались выехать в Курскую область, их отправили обратно, а машины изъяли.

Россия доставила на Украину уже 1935 тонн гуманитарного груза, проведено 237 гуманитарных акций.

В отдельных городах Украины гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов. В частности, речь идёт о Мариуполе. Там насильно удерживаются сотни тысяч людей, включая иностранцев. Украинские неонацисты провели мародёрский рейд по жилым домам Мариуполя, расстреляв сопротивлявшихся граждан. Все попытки ВС России через официальный Киев заставить боевиков в городе пропустить колонну автобусов за мирным населением не увенчались успехом.

Националисты в городах Украины минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения. Гражданское население Украины вынуждено выживать в нечеловеческих условиях из-за преступных и предательских действий украинских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все согласованные с Россией гуманитарные коридоры в субботу, 12 марта, работали. По словам главы государства, опасные районы по ним покинули 12 729 человек.

Сводка от Минобороны РФ на утро 13 марта: ВС России управляемым высокоточным снарядом "Краснополь" уничтожили командный пункт ВСУ под Киевом.

России управляемым высокоточным снарядом "Краснополь" уничтожили командный пункт ВСУ под Киевом. Российские военные продвинулись на 14 километров и установили контроль над южными районами населённых пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

Силы ЛНР блокировали Боровское, закрепились в северных районах города Попасная. В Северодонецке военные ЛНР блокировали восточную и южную часть города.

Российские ПВО и авиация сбили один Су-24 Украинских вооружённых сил в районе Любимовки, а также два беспилотника.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в переговорах Москвы и Киева наметился компромисс. Далее дело за юридическими аспектами. "Как только будут наработаны взаимные встречные — уже юридические — форматы, будет назначена встреча — четвёртый раунд переговоров. Это может быть завтра-послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", — отметил Михаил Подоляк.

Места массовых убийств мирных жителей бойцами ВСУ обнаружены подразделениями ЛНР в ходе наступления на попаснянском направлении, говорится в экстренном сообщении Народной милиции республики. "Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны", — заявили в ведомстве.

Брифинг Минобороны РФ о ходе "Операции Z" на вечер 13 марта: Из строя выведено 3736 объектов военной инфраструктуры Украины.

ВС России установили контроль над пятью населёнными пунктами, продвижение за день составило девять километров.

Авиация и ПВО ВКС России сбили один украинский Су-24 и 11 беспилотников.

Вооружённые силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ во Львовской области. На военном полигоне Яворовский уничтожено до 180 иностранных наёмников и партия иностранных вооружений.

По меньшей мере 26 мирных жителей погибло, ещё 174 пострадало в Донецкой Народной Республике в течение 25 дней в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ТАСС узнал что украинские националисты при отступлении устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. В результате на предприятии начался пожар, а едкий токсичный дым от пламени распространяется на близлежащие населённые пункты. Позже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию.

Крымский полуостров и республики Донбасса в рамках проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины удалось связать сухопутным коридором. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при Президенте РФ, замглавы крымского правительства Георгий Мурадов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в рамках российской спецоперации на Украине был в Гостомеле. Так он прокомментировал данные украинской разведки о его возможном местонахождении на территории Незалежной.

"Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?" — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Главное из утреннего брифинга Минобороны РФ на 14 марта: 3920 объектов военной инфраструктуры Украины выведено из строя российскими войсками.

Авиация и ПВО ВКС России за ночь сбили четыре украинских беспилотника.

За сутки авиация ВКС России поразила 187 объектов ВСУ.

Продвижение российских войск за сутки — 11 километров.

Также в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных. Там выделили прапорщика Ивана Козловцева, младших сержантов Сергея Марусова и Александра Кузьмина, зенитную ракетную бригаду под командованием Владимира Полякова, а также разведгруппу Сергея Ершова. Подробнее читайте здесь.

Ещё одна героическая история сегодня — лётчик штурмовика Су-25 Денис Литвинов рассказал, как пилот второго самолёта сумел посадить летательный аппарат после попадания ракеты ВСУ. Боеприпас попал в двигатель воздушного судна, однако пилот решил не покидать его, хладнокровно и мужественно выправив самолёт, и перестроился, выйдя вперёд. Тогда Литвинов прикрыл его от повторного попадания ракеты своим штурмовиком.

Украинская сторона сообщила о старте четвёртого раунда переговоров с Россией. Как рассказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, переговоры запланированы в видеорежиме, очной встречи делегаций не будет.

Тем временем тревожные новости из Донецка: В центре города возле Дома правительства сбили украинскую ракету "Точка-У". Об этом одним из первых сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По предварительным данным Штаба территориальной обороны ДНР, жертвами падения обломков стали минимум 20 человек, в том числе дети.

"Точка-У" несла запрещённый международными конвенциями кассетный заряд. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Разлёт боеприпасов и поражающих элементов после обстрела "Точкой-У" Донецка фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства.

В ДНР объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У".

В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Обложка © Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

Обложка © Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

А тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк показал фото с онлайн-переговоров украинской и российской делегации в ходе четвёртого раунда.

"Стороны активно представляют свои уточнённые позиции. Разговор идёт, но сложно. Причина в слишком разных политических системах", — сообщил Подоляк.



Переговоры делегаций Киева и Москвы в онлайн-формате. Обложка © Twitter / Михайло Подоляк

Заявление Минобороны РФ об ударе ВСУ ракетой "Точка-У" в центре Донецка: Ракета "Точка-У" попала по жилому району города, она была выпущена около 11:30 из подконтрольного националистам Красноармейска.

Погибло 20 мирных жителей, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения.

Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций ВС, то есть заведомо по мирному населению, является преступлением.

Снаряжение боевой части тактической ракеты кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей.

Решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает как минимум командование украинской группировкой войск после утверждения руководством ВС Украины в Киеве. Это ещё раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине.

В Сети появились кадры с моментом падения обломков сбитой над Донецком украинской ракеты "Точка-У". Видео 18+, поэтому мы оставим ссылку на него здесь.

Новые заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова: Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" — это атака на гражданское население.

В российских Вооружённых силах не исключают постановки крупных населённых пунктов на Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения.

Все планы России по демилитаризации Украины будут реализованы в утверждённые заранее сроки.

В начале операции на Украине президент РФ Владимир Путин дал указание не штурмовать немедленно города, включая Киев, из-за размещения там вооружений боевиками.

Новые заявления Минобороны РФ на 14 марта: Высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населённых пунктах Фёдоровка, Винаровка, Антополь.

На территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к РСЗО, с площадок которого вёлся огонь по подразделениям российских войск.

Сбито два украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2", поражено 86 объектов.

В ответ на обстрел Донецка ракетой "Точка-У" ВС РФ примут оперативные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины, которые производят используемое националистами оружие.

Все места нахождения иностранных наёмников на Украине нам известны, по ним и впредь будут наноситься точечные удары, никакой пощады наёмникам не будет.

Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС РФ, население городов обеспечено всем необходимым.

ВС РФ уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя и их силы в жилых кварталах по периметру города.

Националисты под угрозой расправы над членами семей принуждают мужчин от 18 до 60 лет записываться в батальоны в Харькове, Одессе и Николаеве.

Большая часть удерживаемого националистами в городах Украины населения ищет защиту в России, а не на Западе.

В Донецкой Народной Республике заявили, что заполучили ноутбук Вооружённых сил Украины с данными о целях ударов "Точкой-У". Ударить тактическим ракетным комплексом ВСУ планировали по Дому правительства, радиотелевизионному передающему центру, а также республиканскому военкомату, которые находятся в центре Донецка.



Глава делегации России на переговорах с Украиной — помощник президента России Владимир Мединский — рассказал и показал, как проходят переговоры с Киевом.

"Ежедневно, без выходных, в формате ВКС проходят переговоры с делегацией Украины. Этот формат сильно экономит время и средства. Стремимся делать всё возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач, для мирного будущего России", — написал он в телеграм-канале.

Переговоры между Россией и Украиной в формате ВКС. Фото © Telegram / Владимир Мединский

Переговоры между Россией и Украиной в формате ВКС. Фото © Telegram / Владимир Мединский

Переговоры между Россией и Украиной в формате ВКС. Фото © Telegram / Владимир Мединский

На фоне новых санкций, введённых Западом против России из-за "Операции Z", премьер-министр Михаил Мишустин ввёл временный запрет на вывоз из РФ сахара и зерновых. Срок действия ограничений разный. В первом случае — до 31 августа 2022 года, во втором — до 30 июня 2022 года. Также есть другие отличия и ряд исключений.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что очередной этап переговоров России и Украины состоится 15 марта. Об этом он сказал в распространённом видеообращении. По словам лидера Незалежной, украинская делегация на состоявшихся переговорах работала "довольно неплохо". Зеленский заключил: "Но посмотрим немного. Продолжат завтра (15 марта. — Прим. Лайфа)".

Меж тем советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть подписано уже вскоре — через две недели. В то же время он допускает, что переговорный процесс может затянуться и привести к какому-то результату только в мае.

Другой советник главы офиса Зеленского — Михаил Подоляк — к вечеру 15 марта сообщил, что переговоры переносятся на завтра. Он отметил, что дискуссия очень сложная и жёсткая, есть "фундаментальные противоречия", но остаётся и возможность для компромисса.

Между тем Украина вновь применила ракету "Точка-У" для удара по ДНР. Снаряд упал в микрорайоне "Солнечный" в Макеевке. Сообщается, что повреждено остекление нескольких домов, зафиксировано возгорание двух магазинов. Пострадало несколько человек, в том числе, по последним данным, два подростка.

Коммунальные службы расчищают место падения ракеты "Точка-У" в Макеевке, которое произошло вечером 15 марта. Лайф показывает последствия удара Вооружённых сил Украины и большую воронку, оставшуюся в результате происшествия.

Последствия падения украинской ракеты "Точка-У" в Макеевке. Видео © LIFE

Новые данные Минобороны РФ: За сутки российскими силами сбито два украинских Су-25 в районе Чернигова и один МиГ-29 в районе Новой Быковки, а также четыре беспилотника, поражено 128 военных объектов Украины, среди них ЗРК "Бук-М1", ЗРК "Оса", четыре РЛС, четыре командных пункта, семь складов вооружения и 68 мест скопления боевой техники.

Всего с начала военной операции уничтожено 111 украинских самолётов, 68 вертолётов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета.

Группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) 16 марта продолжает наступательные действия и ведёт бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка.

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z". Ведомство отметило майора Ивана Фомина и капитана Дементия Коломенского, подполковника Евгения Зеленова, командира мотострелкового батальона Николая Артёмова и старшего лейтенанта Антона Струева. Подробнее читайте здесь.

В Мариуполе ликвидировали одного из основателей и идеолога украинского националистического батальона "Азов" — Николая Кравченко (Крук). Известен среди прочего своими обещаниями "присоединить" Кубань к Украине.

Решение о начале специальной военной операции на Украине — "Операции Z" — опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

У России не оставалось шансов поступить иначе, заметил он, добавив, что малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима могло бы обернуться большой трагедией.