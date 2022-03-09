Минобороны: Украинские националисты готовят провокацию с применением отравляющих веществ
По словам жителей Золочева, покинувших населённый пункт, военные учат их, как правильно действовать при химической атаке.
Украинские националисты в ночь на 9 марта завезли в населённый пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака для совершения провокации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке. Всё это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия", — сказал он.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES