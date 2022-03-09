Минобороны: Украинские националисты готовят провокацию с применением отравляющих веществ

По словам жителей Золочева, покинувших населённый пункт, военные учат их, как правильно действовать при химической атаке.

Украинские националисты в ночь на 9 марта завезли в населённый пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака для совершения провокации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке. Всё это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия", — сказал он.