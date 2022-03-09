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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 17:54

Минэнерго: Россия гарантирует безопасность двух газоперекачивающих станций на Украине

Как отметил замминистра ведомства Павел Сорокин, за остальные две — "Ромны" и "Сумы" — отвечает украинская сторона. Поэтому обеспечение их надёжности является обязательством "Оператора ГТС Украины".

По двум газоперекачивающим станциям на Украине ("Новопсков" и "Купянск"), которые находятся под контролем российских военных, гарантируется безопасность функционирования. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе совместного заявления Минэнерго РФ и Минобороны РФ.

Он пояснил, что "Газпром" ранее получил от "Оператора ГТС Украины" письмо, в котором обозначаются риски для газоперекачивающих станций "Новопсков", "Купянск", "Ромны" и "Сумы", находящихся в зоне проведения "Операции Z". Таким образом, по словам Сорокина, две последние станции сейчас находятся под контролем Незалежной.

"При этом отдельно хочу сфокусироваться на том, что ещё две компрессорные станции находятся под контролем украинской стороны. И обеспечение их надёжности и безопасности — как функционирования, так и оборудования, находящегося на данных станциях, — является обязательством "Оператора ГТС Украины", — подчеркнул Сорокин.


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Он также добавил, что Россия выполняет контракты в полном объёме и заинтересована делать это и впредь.

Ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС. Замглавы Минобороны РФ Николай Панков заявил, что Киев всячески уклоняется от каких-либо ремонтно-восстановительных работ.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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