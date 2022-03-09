Минобороны: Военные РФ уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры Украины
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Генерал-майор Конашенков также сообщил, что за 9 марта российские военнослужащие ликвидировали, в частности, два пункта управления и 4 склада боеприпасов.
Военные РФ в ходе "Операции Z" на Украине уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры Незалежной. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномёт, 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотных летательных аппарата", — отметил Конашенков.
Он добавил, что в течение 9 марта бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 49 военных объектов. В это число входят 2 пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.