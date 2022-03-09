Минобороны: Военные РФ уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры Украины

Генерал-майор Конашенков также сообщил, что за 9 марта российские военнослужащие ликвидировали, в частности, два пункта управления и 4 склада боеприпасов.

Военные РФ в ходе "Операции Z" на Украине уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры Незалежной. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномёт, 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотных летательных аппарата", — отметил Конашенков.