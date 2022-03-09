Экономист Межевич: Ситуация на Украине стала толчком к переустройству мировой экономики
Кроме того, специалист прокомментировал решение Центробанка об ограничении суммы для снятия с валютного счёта 10 тысячами долларов наличными, отметив, что это большие деньги.
Началось переустройство мировой экономики, и толчком для этого стало происходящее вокруг Украины. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с газетой "Петербургский дневник". Кроме того, он дал свою оценку текущей экономической ситуации в РФ в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.
"Кризис — это только кризис или основания для того, чтобы найти новую возможность. <...> Сегодня он (рынок. — Прим. Лайфа) с нуля перестраивается. Всё, что казалось стабильно, типа "Макдоналдса", исчезает. Соответственно, "Макдоналдса" не будет — освобождается место для нового", — отметил Межевич.
Эксперт также прокомментировал решение Центробанка об ограничении суммы для снятия с валютного счёта 10 тысячами долларов наличными, отметив, что это большие деньги. Он подчеркнул, что нынешняя экономическая система открыта и её задача — действовать очень аккуратно: не вызвать падение банковской системы и одновременно "ввести разумные ограничения на движение иностранной валюты и на операции по конвертации в ту или другую сторону".
Ранее в Сбербанке рассказали, что означают временные правила на операции с валютой. В компании, в частности, отметили, что ограничений по рублям нет и все изменения касаются только валютных вкладов.
Напомним, экономическая ситуация в РФ изменилась в связи с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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