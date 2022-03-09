Экономист Межевич: Ситуация на Украине стала толчком к переустройству мировой экономики

Кроме того, специалист прокомментировал решение Центробанка об ограничении суммы для снятия с валютного счёта 10 тысячами долларов наличными, отметив, что это большие деньги.

Началось переустройство мировой экономики, и толчком для этого стало происходящее вокруг Украины. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с газетой "Петербургский дневник". Кроме того, он дал свою оценку текущей экономической ситуации в РФ в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.

"Кризис — это только кризис или основания для того, чтобы найти новую возможность. <...> Сегодня он (рынок. — Прим. Лайфа) с нуля перестраивается. Всё, что казалось стабильно, типа "Макдоналдса", исчезает. Соответственно, "Макдоналдса" не будет — освобождается место для нового", — отметил Межевич.

Эксперт также прокомментировал решение Центробанка об ограничении суммы для снятия с валютного счёта 10 тысячами долларов наличными, отметив, что это большие деньги. Он подчеркнул, что нынешняя экономическая система открыта и её задача — действовать очень аккуратно: не вызвать падение банковской системы и одновременно "ввести разумные ограничения на движение иностранной валюты и на операции по конвертации в ту или другую сторону".