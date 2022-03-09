Песков: В Кремле ничего не известно о заявлении об отставке главы Банка России Набиуллиной
Вместе с тем представитель Кремля рассказал, как Путин относится к работе Центробанка в условиях санкций. Так, по его словам, российский лидер "неоднократно давал оценки" деятельности регулятора.
Эльвира Набиуллина. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В Кремле ничего не известно о якобы поданном главой Банка России Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, нам об этом неизвестно", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Вместе с тем Песков ответил и на вопрос о том, как глава государства Владимир Путин относится к работе ЦБ РФ в условиях санкций. По его словам, российский лидер "неоднократно давал оценки" деятельности регулятора.
Ранее Лайф сообщал, что ЦБ РФ сможет приостанавливать на срок до шести месяцев операции банков. Полномочия временно расширяются до конца 2022 года. В документе уточняется, что это необходимо для обеспечения финансовой стабильности в стране.