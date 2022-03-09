Песков: В Кремле ничего не известно о заявлении об отставке главы Банка России Набиуллиной

В Кремле ничего не известно о якобы поданном главой Банка России Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нам об этом неизвестно", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Вместе с тем Песков ответил и на вопрос о том, как глава государства Владимир Путин относится к работе ЦБ РФ в условиях санкций. По его словам, российский лидер "неоднократно давал оценки" деятельности регулятора.