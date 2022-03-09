Песков: Миру будет интересно узнать, чем занимались биолаборатории США на Украине

Тема наличия биолабораторий США на территории Украины является очень важной, так как всему миру интересно узнать, чем всё-таки занимались эти организации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. Наверняка всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.