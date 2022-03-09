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9 марта, 11:29

Песков: Миру будет интересно узнать, чем занимались биолаборатории США на Украине

Представитель Кремля выразил надежду, что в конечном счёте удастся разобраться с этими учреждениями. По его словам, подробности работы организаций будут "своевременно раскрыты".

Тема наличия биолабораторий США на территории Украины является очень важной, так как всему миру интересно узнать, чем всё-таки занимались эти организации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. Наверняка всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Какие секреты прячут военные США в биолабораториях на Украине

Какие секреты прячут военные США в биолабораториях на Украине

Песков также добавил, что подробности работы данных организаций будут "своевременно раскрыты".

Как писал Лайф ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России. Полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила она. До этого Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

Захарова: США подтвердили давние опасения России о разработке на Украине биооружия

Захарова: США подтвердили давние опасения России о разработке на Украине биооружия

Также, согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии сути секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Александр Юнашев

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