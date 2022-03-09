Песков: Миру будет интересно узнать, чем занимались биолаборатории США на Украине
Представитель Кремля выразил надежду, что в конечном счёте удастся разобраться с этими учреждениями. По его словам, подробности работы организаций будут "своевременно раскрыты".
Тема наличия биолабораторий США на территории Украины является очень важной, так как всему миру интересно узнать, чем всё-таки занимались эти организации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. Наверняка всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков также добавил, что подробности работы данных организаций будут "своевременно раскрыты".
Как писал Лайф ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России. Полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила она. До этого Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
Также, согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии сути секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Бобылев Сергей