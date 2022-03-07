Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США

Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза производились, в частности, во львовской биолаборатории.

Работа с бактериями чумы и сибирской язвы велась в биологической лаборатории во Львове в рамках военно-биологической программы. При этом всего на Украине была сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий по заказу управления Минобороны США, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, сейчас в Незалежной экстренно сворачиваются биологические программы. Это подтверждают обнаруженные накануне документы Минздрава Украины, в которых содержится требование с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты в лабораториях.

"Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза во львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллёза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве", — рассказал Кириллов.