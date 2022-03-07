Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США
Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза производились, в частности, во львовской биолаборатории.
Работа с бактериями чумы и сибирской язвы велась в биологической лаборатории во Львове в рамках военно-биологической программы. При этом всего на Украине была сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий по заказу управления Минобороны США, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.
По его словам, сейчас в Незалежной экстренно сворачиваются биологические программы. Это подтверждают обнаруженные накануне документы Минздрава Украины, в которых содержится требование с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты в лабораториях.
"Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза во львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллёза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве", — рассказал Кириллов.
По его словам, только во Львове было уничтожено более 320 ёмкостей: 232 ёмкости с возбудителем лептоспироза, 30 — с туляремией, 10 — с бруцеллёзом, 5 — с чумой. Это свидетельствует о деятельности, организованной в рамках военно-биологических программ. Кириллов отметил также, что кураторы украинских лабораторий из Пентагона понимают, что если "данные коллекции" попадут к российским специалистам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Киевом и Вашингтоном Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно — о проведении работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с применением методов синтетической биологии.
Напомним, согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Pixabay