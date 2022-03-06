СК может возбудить уголовное дело о разработке биологического оружия на Украине

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчинённым запросить информацию и изучить полученные данные.

Следственный комитет России может возбудить уголовное дело о создании биологического оружия на Украине, данные о котором были озвучены в воскресенье, 6 марта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчинённым запросить информацию, изучить озвученные данные. В случае подтверждения сведений глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления", — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ нашло доказательства разработки биооружия на Украине. В военном ведомстве отметили, что от сотрудников украинских биолабораторий поступила документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. В российском военном ведомстве добавили, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от территории России.