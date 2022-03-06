СК может возбудить уголовное дело о разработке биологического оружия на Украине
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчинённым запросить информацию и изучить полученные данные.
Следственный комитет России может возбудить уголовное дело о создании биологического оружия на Украине, данные о котором были озвучены в воскресенье, 6 марта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчинённым запросить информацию, изучить озвученные данные. В случае подтверждения сведений глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления", — отметили в СК.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ нашло доказательства разработки биооружия на Украине. В военном ведомстве отметили, что от сотрудников украинских биолабораторий поступила документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. В российском военном ведомстве добавили, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от территории России.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Артём Геодакян