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6 марта, 16:18

Опубликован приказ Минздрава Украины о зачистке полтавской и харьковской биолабораторий

В нём говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Минобороны РФ опубликовало приказ Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях. Киев экстренно заметал следы военно-биологической программы, заявил журналистам официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США", — отметил Конашенков.

  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ
  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ
  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ
  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ
  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

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Согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Минобороны РФ: Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена

Минобороны РФ: Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников

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