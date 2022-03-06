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Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 16:09
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Минобороны РФ предупредило об ударах по объектам ОПК Украины и призвало рабочих покинуть их

По данным ведомства, на таких предприятиях сотрудники ремонтируют повреждённую военную технику, а затем она вновь поступает украинским военным.

Минобороны РФ предупредило о нанесении ударов по предприятиям ОПК Украины высокоточным оружием и попросило сотрудников покинуть территории заводов. Уничтожение объектов ОПК будет проводиться в рамках программы демилитаризации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Призываем персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий", подчеркнул Конашенков. По его словам, Киев заставляет работников таких предприятий восстанавливать военную технику для обратной отправки на передовую.

Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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