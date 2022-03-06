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Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 16:01
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Войска России вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице

Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских ВС продолжают наступательные действия.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что аэродром Военно-воздушных сил Украины в Виннице выведен из строя.

"Вооружённые силы РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины в Виннице", — уточнил он.

По словам Конашенкова, группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских ВС продолжают наступательные действия. Он отметил, что подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики успешно развивают наступление в городской черте Мариуполя с северо-западного и восточного направлений.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию.

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t.me/morgunovofficial

Николь Вербер
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