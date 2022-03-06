ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 15:54
6552

Минобороны РФ: Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена

В военном ведомстве отметили, что за вчерашний и неполный сегодняшний дни Военно-воздушные силы Незалежной потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта.

Минобороны РФ сообщило, что в результате специальной "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины была уничтожена практически вся боеспособная авиация киевского режима.

"Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата", — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что всего за вчерашний и неполный сегодняшний день Военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта. Таким образом, почти вся боеспособная авиация киевского режима была уничтожена.

Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной военной техникой ВСУ
Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной военной техникой ВСУ

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию.


BannerImage

Командование воздушных сил ВСУ

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar