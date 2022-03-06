Минобороны РФ: Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена
В военном ведомстве отметили, что за вчерашний и неполный сегодняшний дни Военно-воздушные силы Незалежной потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта.
Минобороны РФ сообщило, что в результате специальной "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины была уничтожена практически вся боеспособная авиация киевского режима.
"Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата", — сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что всего за вчерашний и неполный сегодняшний день Военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта. Таким образом, почти вся боеспособная авиация киевского режима была уничтожена.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию.