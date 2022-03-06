Минобороны РФ: Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена

В военном ведомстве отметили, что за вчерашний и неполный сегодняшний дни Военно-воздушные силы Незалежной потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта.

Минобороны РФ сообщило, что в результате специальной "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины была уничтожена практически вся боеспособная авиация киевского режима.

"Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата", — сообщили в военном ведомстве.