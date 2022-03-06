Минобороны РФ нашло доказательства разработки биооружия на Украине

Это происходило в непосредственной близости от территории Российской Федерации.

Минобороны России сообщило о том, что от сотрудников украинских биолабораторий поступила документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

"Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В документе отмечается, что для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.

"В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас", — сообщили в Минобороны.