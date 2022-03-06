Минобороны РФ нашло доказательства разработки биооружия на Украине
Это происходило в непосредственной близости от территории Российской Федерации.
Минобороны России сообщило о том, что от сотрудников украинских биолабораторий поступила документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
"Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В документе отмечается, что для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.
"В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас", — сообщили в Минобороны.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Михаил Терещенко