"Всё сделано недобросовестно": Левитин заявил, что российские спортивные федерации подадут иски в CAS

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что российские спортивные федерации в связи с решениями международных организаций об отстранении спортсменов от участия в соревнованиях подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает ТАСС.

"Юридической подоплёки в решении международных федераций нет, всё сделано недобросовестно, это нарушение Олимпийской хартии. У нас есть право подавать иски, мы будем делать это от имени всех федераций. Речь идёт именно о взыскании всех материальных потерь, которые понесли федерации во время подготовки. У каждой федерации есть свои расчёты", — сказал Левитин.