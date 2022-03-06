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Опубликовано 6 марта 2022, 15:33

"Всё сделано недобросовестно": Левитин заявил, что российские спортивные федерации подадут иски в CAS

МОК в начале недели призвал отстранить российских спортсменов от международных стартов.

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что российские спортивные федерации в связи с решениями международных организаций об отстранении спортсменов от участия в соревнованиях подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает ТАСС.

"Юридической подоплёки в решении международных федераций нет, всё сделано недобросовестно, это нарушение Олимпийской хартии. У нас есть право подавать иски, мы будем делать это от имени всех федераций. Речь идёт именно о взыскании всех материальных потерь, которые понесли федерации во время подготовки. У каждой федерации есть свои расчёты", сказал Левитин.

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Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

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ТАСС / Михаил Метцель

Роман Фейгин
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