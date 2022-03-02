Российских биатлонистов отстранили от международных соревнований
Кроме того, в скором времени будет обсуждаться вопрос приостановки членства СБР.
Биатлонистов сборных России и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
"Исполком IBU принял решение не допускать участия российских, или белорусских спортсменов, или официальных лиц в своих международных мероприятиях до дальнейшего уведомления, в том числе в неспортивных мероприятиях, организуемых IBU для своих членов. Исполком дополнительно обсудит возможное отстранение двух национальных федераций от их членства в IBU", — говорится в опубликованном релизе.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов.
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