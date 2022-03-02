Российских биатлонистов отстранили от международных соревнований

Биатлонистов сборных России и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

"Исполком IBU принял решение не допускать участия российских, или белорусских спортсменов, или официальных лиц в своих международных мероприятиях до дальнейшего уведомления, в том числе в неспортивных мероприятиях, организуемых IBU для своих членов. Исполком дополнительно обсудит возможное отстранение двух национальных федераций от их членства в IBU", — говорится в опубликованном релизе.