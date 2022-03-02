"Вне политики": Как Запад изолирует российский спорт на фоне событий на Украине Международные федерации продолжают абсолютно беспрецедентную атаку на наших атлетов, хотя они не имеют никакого отношения к тому, что происходит в Незалежной. 1 марта, 21:40 Игроки национальной сборной России по хоккею и футболу. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Демьянчук Александр, © Getty Images / Nikolay Muratkin / Anadolu Agency

Такого давления на отечественный спорт не было никогда. Даже памятные времена допинговых разбирательств с WADA не были столь тяжёлыми для всех российских спортсменов. Теперь от них просто захотели по-настоящему избавиться, запретив соревноваться. И всё это в связи с проводимой на Украине "Операцией Z", хотя спорт, как известно, вне политики. Но, видимо, был.

FIFA, IIHF и МОК против России

Список организаций, которые просто-напросто банят Россию, пополняется ежедневно. Самыми крупными можно назвать Международный олимпийский комитет (МОК), FIFA, IIHF и ISU. И если в МОК мы разочаровались ещё на Играх в Пекине, когда чиновники не стеснялись лупить по 15-летней Камиле Валиевой, вину которой не доказали и по сей день, то вот от остальных федераций Россия получила сюрпризы. И не очень приятные.

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Вот, к примеру, FIFA. Ещё четыре года назад эта организация пела похвальные песни России, говоря о лучшем чемпионате мира в истории. Да и в целом наших футболистов никогда не гоняли почём зря. Всегда и к сборной, и к игрокам было вполне нормальное отношение. Теперь же, абсолютно наглым образом смешав спорт с политикой, FIFA решила, что нашей национальной команде не место на международной арене. По клубам такое же решение приняли в UEFA.

— В соответствии с первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, ФИФА и УЕФА сегодня совместно решили, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, должны быть отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и УЕФА до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении.

Таким образом, мужская сборная России осталась без ЧМ в Катаре, женская — без Евро-2022 в Англии, а клубы — без еврокубков. Для российского футбола это катастрофа. На какой срок принято это решение — загадка. В своём релизе FIFA отметила, что надеется на скорейшее восстановление мирной ситуации между странами. Отсылка? Тем не менее FIFA пошла против своих же принципов. Ведь, например, сборную США никогда не оставляли без крупных турниров, даже на фоне вторжений в Ирак или Афганистан. Но это, видимо, совсем другое.

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— Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, — значит, ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четвёрки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды, — отреагировал на решение FIFA главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Тот же сценарий выбрали и в IIHF (Международной федерации хоккея). Всё аналогично: отстранение от ближайшего ЧМ, приостановка членства в организации. Ах, и ещё нюанс: у Новосибирска и Омска забрали молодёжный чемпионат мира следующего года. Одно светлое пятно: пока Россию не лишили ЧМ-2023 в Петербурге, для которого в городе строят новейшую современную арену.

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— Федерация хоккея России считает данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта. Спорт всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на какие бы то ни было различия и разногласия. Подобное решение может откатить развитие хоккея на десятилетия назад вследствие раскола хоккейного сообщества, — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

А началось всё и вовсе с МОК. Казалось бы, та организация, которая, напротив, должна всячески пытаться сплотить людей по всему миру в самые непростые времена, взяла и просто потребовала от международных федераций одного: не пустить российских спортсменов на международные соревнования. И это вопреки всем хартиям и основополагающим правилам организации.

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Понятно, что изолировать российский спорт — идеальный сценарий для всех организаций. Возможно, только FIFA ничего не теряет и не обретает, ведь сборная России, будем честны, вряд ли входила в круг фаворитов ЧМ. На него ещё, к слову, нужно было отобраться. А вот хоккеисты (или же фигуристы, которых сегодня тоже отстранили) регулярно борются за золотые медали. Как мы давно поняли, это мало кому нравится.

И ведь главный вопрос: в чём виноваты спортсмены? Что плохого сделал миру, к примеру, Фёдор Смолов, или же Камила Валиева, или хоккеист Иван Федотов? А главное — какое отношение к событиям на Украине имеют они? Вряд ли в МОК или других организациях будут искать ответы на эти вопросы, а про принцип коллективной ответственности в этих федерациях и напоминать не приходится. Или же просто вспомните, как всех наших спортсменов считали нечистыми во время допинговых скандалов.

Что будет дальше с российским спортом?

Наверное, сейчас на этот вопрос ответа нет ни у кого. С одной стороны, хоккеисты и футболисты будут спокойно завершать сезон на внутренней арене, ибо в РПЛ и КХЛ ничего ещё не закончено. Фигуристы и биатлонисты его уже завершили, главный старт у них позади. Сейчас для них наступает время отдыха и постепенной подготовки к новым соревнованиям.

У представителей летних видов спорта сезон только стартует. И вот для них, конечно, наступают времена непростые. Сейчас, в условиях тотальных запретов, наши атлеты, по сути, должны ждать либо разрешения ситуации на Украине, либо же каких-то послаблений санкций. Вполне возможно, что одно приведёт к другому.

Но если ввод санкций — дело быстрое, то их отмена, как это водится, будет сильно затягиваться. И федерации, и МОК наверняка специально будут очень тщательно и долго подходить к этому вопросу, предлагая изначально какие-то компромиссы в духе "нейтральных статусов" и многого другого. Нам, судя по всему, пора привыкнуть к тому, что выражение "Спорт вне политики" не имеет ничего общего с реальностью.

Другой вопрос — в мечтах и амбициях, о которых говорил Валерий Карпин. Если российский спорт будет изолирован на очень долгие годы, чего тоже нельзя исключать, то это не приведёт ни к чему хорошему. И такие звёзды, как Александр Большунов, Анна Щербакова или же Дина Аверина, будут просто нашими спортсменами, но без главных титулов и наград. И вот этот вопрос наша страна должна решить.

А кроме того, нельзя забывать и про мощное подрастающее поколение: Матвей Мичков, Арсен Захарян, Камила Валиева и другие спортсмены — для них подобные запреты могут означать серьёзный застой в карьере. Важно понимать, что мировой спорт и Россия — неразлучны, что было доказано неоднократно. И здесь обеим сторонам пора пойти навстречу друг другу, дабы избежать огромной катастрофы.

Правда, пока с Запада не веет ничем хорошим. Там охотно банят всех, кто может представлять Россию, не давая возможности хоть как-то доказать, что спортсмен вне политики. Всё это больше походит на сбывшуюся мечту ряда организаций, а не какую-то важную необходимость. Впрочем, ничто не вечно. Как любит говорить Дмитрий Губерниев, наши спортсмены ещё всех победят!

Авторы Шамиль Гаджиев