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Опубликовано 1 марта 2022, 07:33
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Наши звёздочки мимо наград: ISU отстранил российских фигуристок от международных стартов

Таким образом, спортсмены пропустят ближайший чемпионат мира во французском Монпелье.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Такое решение было принято после изучения рекомендаций МОК по недопуску российских спортсменов на соревнования. В частности, меры затронут представителей фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Какие соревнования уже отменили из-за "Операции Z"
Какие соревнования уже отменили из-за "Операции Z"

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

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Камила Валиева. Обложка © Anadolu Agency via Getty Images / Nikolay Muratkin

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