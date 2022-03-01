Наши звёздочки мимо наград: ISU отстранил российских фигуристок от международных стартов

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Такое решение было принято после изучения рекомендаций МОК по недопуску российских спортсменов на соревнования. В частности, меры затронут представителей фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.