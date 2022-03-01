Российские легкоатлеты не смогут выступить на чемпионате мира в США

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем. Об этом сообщается на сайте организации.

Российские и белорусские легкоатлеты пропустят в том числе чемпионат мира в помещении, который пройдёт с 18 по 20 марта в Белграде, и чемпионат мира на открытом воздухе (Юджин, США — 15–24 июля).