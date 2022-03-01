Российские легкоатлеты не смогут выступить на чемпионате мира в США
Кроме того, они пропустят и другие ближайшие международные соревнования.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем. Об этом сообщается на сайте организации.
Российские и белорусские легкоатлеты пропустят в том числе чемпионат мира в помещении, который пройдёт с 18 по 20 марта в Белграде, и чемпионат мира на открытом воздухе (Юджин, США — 15–24 июля).
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты с баскетболистами.
Обложка © ТАСС / FAZRY ISMAIL