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1 марта, 15:37

Российские легкоатлеты не смогут выступить на чемпионате мира в США

Кроме того, они пропустят и другие ближайшие международные соревнования.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем. Об этом сообщается на сайте организации.

Российские и белорусские легкоатлеты пропустят в том числе чемпионат мира в помещении, который пройдёт с 18 по 20 марта в Белграде, и чемпионат мира на открытом воздухе (Юджин, США — 15–24 июля).

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Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты с баскетболистами.

Обложка © ТАСС / FAZRY ISMAIL

Роман Фейгин

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