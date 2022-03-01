Сборные России по волейболу и клубы страны отстранили от международных соревнований
Ранее мужской чемпионат мира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти российских городах, перенесли в другую страну.
Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы обеих стран от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.
Ограничения введены также для игроков в пляжный и снежный волейбол. Они будут действовать до особого распоряжения.
Также во вторник FIVB объявила о переносе мужского чемпионата мира 2022 года из России. Первенство должно было пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах страны.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов.
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