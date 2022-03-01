Сборные России по волейболу и клубы страны отстранили от международных соревнований

Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы обеих стран от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

Ограничения введены также для игроков в пляжный и снежный волейбол. Они будут действовать до особого распоряжения.