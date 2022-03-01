Чемпионат мира по волейболу перенесли из России
Десять городов страны должны были принять первенство с 26 августа по 11 сентября 2022 года.
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе мужского чемпионата мира 2022 года из России. Об этом сообщается на сайте организации.
Матчи первенства должны были пройти в десяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Уфе, Калининграде, Красноярске, Ярославле, Екатеринбурге и Кемерове. Для нашей страны чемпионат мира по волейболу должен был стать первым в истории.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов.
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