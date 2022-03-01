FIBA отстранила сборные России по баскетболу от всех международных турниров
Ранее аналогичные решения приняли в международных федерациях футбола, хоккея, волейбола и ряда других видов спорта.
Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение об отстранении всех сборных России и отечественных клубов от турниров. Решение опубликовано на сайте организации.
"В соответствии с резолюцией Исполнительного совета Международного олимпийского комитета и её причинами, ФИБА объявила сегодня, что российские команды и официальные лица не будут допущены к участию в соревнованиях ФИБА по баскетболу и баскетболу 3x3 до дальнейшего уведомления", — говорится в тексте релиза.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов.
Обложка © ТАСС / Валентина Певцова