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1 марта, 15:13

FIBA отстранила сборные России по баскетболу от всех международных турниров

Ранее аналогичные решения приняли в международных федерациях футбола, хоккея, волейбола и ряда других видов спорта.

Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение об отстранении всех сборных России и отечественных клубов от турниров. Решение опубликовано на сайте организации.

"В соответствии с резолюцией Исполнительного совета Международного олимпийского комитета и её причинами, ФИБА объявила сегодня, что российские команды и официальные лица не будут допущены к участию в соревнованиях ФИБА по баскетболу и баскетболу 3x3 до дальнейшего уведомления", — говорится в тексте релиза.

Сборные России по волейболу и клубы страны отстранили от международных соревнований

Сборные России по волейболу и клубы страны отстранили от международных соревнований

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов.

Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Шамиль Гаджиев

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