Лимит на легионеров больше не актуален: Топ-10 иностранных спортсменов и тренеров, уже покинувших Россию из-за ситуации на Украине На этой неделе из нашей страны уехало более 50 иностранных спортсменов, тренеров и функционеров. 5 марта, 21:40 Обложка © ТАСС / Олег Бухарев, Фадеичев Сергей

После начала специальной военной операции на Украине российские футбольные, хоккейные и баскетбольные клубы начали покидать иностранцы. Лайф рассказывает о самых известных легионерах, уехавших из нашей страны в последние дни.

Ярослав Ракицкий, футболист "Зенита"

Фото © ФК "Зенит"

Основной защитник команды попросил досрочно расторгнуть контракт в связи с тяжёлой семейной ситуацией. Перед этим украинец пропустил два матча "Зенита": ответную игру 1/16 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса" (0:0) и встречу 19-го тура чемпионата России с казанским "Рубином" (3:2). Его соотечественник Анатолий Тимощук (помощник главного тренера команды) о желании покинуть Россию не заявлял.

Маркус Гисдоль, главный тренер ФК "Локомотив"

Фото © ФК "Локомотив"

Немецкий специалист возглавлял железнодорожников с октября 2021 года. Он успел провести во главе команды лишь 11 матчей, одержав две победы, трижды сыграв вничью и шесть раз уступив. Исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" был назначен Дмитрий Лоськов. При этом спортивный директор клуба Томас Цорн отметил, что Гисдоль не предупреждал руководство о своём уходе.

— Утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера "Локомотива". С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Лутц Зибрехт, — заявил Цорн.

Даниель Фарке, главный тренер ФК "Краснодар"

Фото © ФК "Краснодар"

Немец начал работать с российским клубом лишь в январе и не провёл с ним ни одного официального матча. Вместе с ним ушли и его ассистенты Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. По словам 45-летнего специалиста, ему было очень трудно принять подобное решение.

— Было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие. Благодарим Владимира Хашига и Арама Фундукяна за то, что пошли нам навстречу. Однако наша большая надежда состоит в том, что мы сможем встретиться снова, но уже при других обстоятельствах в недалёком будущем, — сказал Фарке.

Виктор Классон, футболист "Краснодара"

Фото © ФК "Краснодар"

На следующий день после ухода Фарке "Краснодар" покинули восемь иностранных футболистов. Они попросили клуб приостановить действие своих контрактов. Команду покинули эквадорский защитник Кристиан Рамирес, парагвайский игрок обороны Хуниор Алонсо, французский хавбек Реми Кабелла, бразильские полузащитники Вандерсон и Кайо, шведский хавбек Виктор Классон, колумбийский нападающий Джон Кордоба и норвежский форвард Эрик Ботхейм.

Андрей Воронин, тренер ФК "Динамо" Москва

Фото © ФК "Динамо"

С октября 2020 года украинец помогал Сандро Шварцу в тренерском штабе бело-голубых. До этого с 2010 по 2014 год он выступал за команду в качестве игрока.

Денис Кулаков, капитан ФК "Урал"

Фото © ФК "Урал"

Украинец выступал за екатеринбургский клуб с 2015 года. В его составе защитник провёл 202 встречи во всех турнирах, забил один мяч и сделал 25 голевых передач. Также "Урал" покинул его соотечественник вратарь Ярослав Годзюр.

Сакари Маннинен, хоккеист "Салавата Юлаева"

Сакари Маннинен (слева). Фото © ХК "Салават Юлаев"

Уфимский клуб стал первым в КХЛ, который покинули все легионеры. Помимо Маннинена ушли ещё два олимпийских чемпиона в составе сборной Финляндии — Маркус Гранлунд и Тему Хартикайнен, а также их соотечественник вратарь Юха Метсола и датский защитник Филип Ларсен. Кроме того, "Салават Юлаев" лишился канадца Джеффа Платта, выступавшего на пяти чемпионатах мира в составе сборной Белоруссии.



Лукас Валльмарк, хоккеист ЦСКА

Лукас Валльмарк (справа). Фото © ХК ЦСКА

Шведский нападающий и его соотечественник Юаким Нордстрём разорвали соглашения с армейским клубом по собственной инициативе и выплатили компенсацию. Оба скандинава перешли в ЦСКА летом 2021 года.



Дэниел Хэккетт, баскетболист ЦСКА

Фото © ПБК ЦСКА

Американец успел не только уйти из армейского клуба, но и подписать контракт с итальянским "Виртусом". Вместе с ним ЦСКА покинули литовец Мариус Григонис, грузин Торнике Шенгелия, немец Йоханнес Фойгтманн, датчанин Иффе Лундберг и натурализованный баскетболист сборной России Джоэль Боломбой, родившийся в Донецке.

Джон Браун, баскетболист клуба УНИКС

Фото © БК УНИКС

Помимо одного из лидеров команды Казань покинули ещё четыре американца — Лоренцо Браун, Джон Холланд, Джаррелл Брэнтли и Айзея Канаан, а также итальянец Марко Списсу. Всего из девяти легионеров в клубе УНИКС остались лишь трое: хорват Марио Хезоня, американец О Джей Мейо и нигериец Тони Джекири.



Будут ли иностранные спортсмены продолжать уезжать из России? Да Нет, все продолжат выступать в нашей стране

Авторы Роман Фейгин