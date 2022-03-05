Что будет с российским футболом в условиях санкций ФИФА из-за ситуации на Украине При всех сложностях, с которыми столкнутся наши команды и сборные, есть даже небольшой повод для оптимизма. 4 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

Футбол, как и весь российский спорт, переживает крайне тяжёлые времена. С санкциями международных федераций можно сколько угодно не соглашаться, но пока их существование — это факт. В этой связи возникает немало вопросов о том, как будет выживать любимый миллионами футбол в очень сложных для него условиях, ведь первые проблемы уже начались и их нужно как-то решать.

РФС идёт в суд

Фото © VK / Российский футбольный союз | РФС

Разумеется, первым делом в таких ситуациях нужно обращаться в суды. РФС это уже сделал. Российская сторона обращается в CAS и просит в срочном порядке рассмотреть вопрос обжалования запрета на участие клубов из РФ и наших сборных в международных турнирах.

— В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено, — отмечается в официальном сообщении РФС.

Говорить о том, есть ли у нашей стороны шансы, невозможно. С одной стороны, ФИФА и УЕФА действительно не обосновали наше отстранение с точки зрения регламента, руководствуясь лишь взглядами на общую картину происходящего в мире. С другой стороны, не факт, что в CAS не разделяют таких же позиций и не станут затягивать рассмотрение этих дел. А там уже, глядишь, и что-то доказывать будет слишком поздно. Матчи сыграют, список участников ЧМ — сформирован.

В целом нужно признать, что нынешний еврокубковый сезон и ближайший чемпионат мира, а также розыгрыш Лиги наций и женский Евро-2022 — все пройдут без нашего участия. При самом оптимистичном сценарии всё это продлится очень недолго, и ФИФА, как и УЕФА, постепенно отменит санкции, вернув наши команды и сборные на мировую арену.

Побег легионеров и шанс для молодёжи

Фото © VK / Российский футбольный союз | РФС

В этой же связи ежедневно обновляются сводки из клубов о том, кто хочет или кто уже уехал из России. В самих клубах оптимизма пока немного, ибо удерживать иностранных футболистов становится всё сложнее. Кто-то бежит из-за нагнетания со стороны Запада, а кто-то просто не понимает, что будет дальше с футболом в РФ.

Самая плачевная ситуация сложилась в "Краснодаре", где приостановили действия контрактов (по официальным данным) восьми игроков, а ушёл из команды её главный тренер Даниель Фарке. Примечательно, что он даже официальных матчей за "быков" провести-то не успел. Всё лишь предсезонка. Сам Фарке надеется, что ещё сможет вернуться на Юг России.

— Нам (тренерскому штабу. — Прим. Лайфа) было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие. Благодарим Владимира Хашига и Арама Фундукяна за то, что пошли нам навстречу. Однако наша большая надежда состоит в том, что мы сможем встретиться снова, но уже при других обстоятельствах в недалёком будущем, — заявил Фарке "РБ-Спорт".

Ясно одно: ситуация с легионерами ежедневно будет только накаляться. Западные СМИ вовсю трубят о том, что ФИФА скоро разрешит им без каких-либо последствий расторгать контракты и уезжать в европейские клубы. Это же могут позволить делать и россиянам. С одной стороны, это ужасно, ведь уход качественных легионеров заметно снизит уровень нашего футбола, который и так-то несильно радует.

А с другой — нынешняя ситуация может стать лучшим временем для инвестиций в развитие молодёжного футбола и талантливых российских игроков. Проект Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) зарекомендовал себя очень мощно, да и поколение у России подрастает яркое. Правда, в условиях отсутствия еврокубков и перспектив в них поиграть оно тоже может захотеть уехать в Европу. Но не об этом ли многие наши болельщики трубили с завидным постоянством?

К тому же у России появляется отличное время для того, чтобы придать новый импульс развитию нашего массового спорта. В том числе и футбола. Возможно, именно сейчас наша страна перезагрузит всю систему развития этого вида спорта после череды немыслимых просчётов и фатальных ошибок, которые не позволяли нам бороться за высокие места.

Однако за всем этим оптимизмом нужно не забывать и о том, что российский футбол не должен выпадать из системы международного. Как ни крути, а одно без другого невозможно. Пока обстановка в нашем футболе скорее напряжённая. Вопросы, что будет со сборной, легионерами и клубами РПЛ в условиях непростых финансовых времён открыты. Однако сейчас главное — обойтись без резких движений, которые могут привести к необратимым последствиям.

В любом случае не пропадает вера в то, что российский футбол не будет пребывать в изоляции многие годы. Всё-таки в ФИФА и УЕФА вряд ли будут рады остаться без наших клубов и сборных навсегда.

Что будет с российским футболом в условиях санкций ФИФА и УЕФА? Санкции скоро снимут, и наш футбол вернётся в прежнее русло Легионеры спешно начнут покидать Россию, а молодёжь воспользуется шансом

Авторы Шамиль Гаджиев