На Украине возбудили дело против оппозиционного депутата Шуфрича

Против украинского депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестора Шуфрича возбудили уголовное дело, передаёт "Укринформ".

"Уголовное производство в отношении Шуфрича есть, решается вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении", — сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как писали украинские СМИ, он был ранее задержан территориальной обороной за фотографирование блокпоста.