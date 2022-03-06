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6 марта, 15:38

На Украине возбудили дело против оппозиционного депутата Шуфрича

По информации местных медиа, он был ранее задержан территориальной обороной за фотографирование блокпоста.

Против украинского депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестора Шуфрича возбудили уголовное дело, передаёт "Укринформ".

"Уголовное производство в отношении Шуфрича есть, решается вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении", — сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как писали украинские СМИ, он был ранее задержан территориальной обороной за фотографирование блокпоста.

Ранее Лайф писал, что на Украине схватили оппозиционного депутата Шуфрича и пригрозили расстрелом его коллег. Бойцы батальона так называемой территориальной обороны показали видео с запугиванием парламентария. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил угрозы.

Украинский депутат Кива обвинил своего коллегу Шуфрича в инсценировке задержания

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ТАСС / ZUMA

Виктория Дитрих

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