Украинский депутат Кива обвинил своего коллегу Шуфрича в инсценировке задержания

Илья Кива высказался по поводу задержания Нестора Шуфрича в Киеве. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, подстроил своё задержание в Киеве, считает его украинский коллега Илья Кива.

"Вчера мы все стали свидетелями шоу, которое устроил хитрый Шуфрич со своим задержанием. Видно, сотрудничество с [президентом Украины Владимиром] Зеленским ему пошло на пользу и он решил с ним конкурировать в актёрском мастерстве", — заявил Кива в видеообращении, которое выложил в своём телеграм-канале.

Кива считает, что Шуфрич договорился с людьми бывшего президента Незалежной Петра Порошенко и заплатил им деньги, после чего организовал своё задержание с самообороной.

"Потом он будет корчить из себя жертву и плакаться, как его мучали, когда придут русские", — подчеркнул Кива.