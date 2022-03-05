НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 10:08

Украинский депутат Кива обвинил своего коллегу Шуфрича в инсценировке задержания

По его словам, сотрудничество с президентом Незалежной Владимиром Зеленским пошло политику на пользу и он решил конкурировать с ним в актёрском мастерстве.

Илья Кива высказался по поводу задержания Нестора Шуфрича в Киеве. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, подстроил своё задержание в Киеве, считает его украинский коллега Илья Кива.

"Вчера мы все стали свидетелями шоу, которое устроил хитрый Шуфрич со своим задержанием. Видно, сотрудничество с [президентом Украины Владимиром] Зеленским ему пошло на пользу и он решил с ним конкурировать в актёрском мастерстве", — заявил Кива в видеообращении, которое выложил в своём телеграм-канале.

Кива считает, что Шуфрич договорился с людьми бывшего президента Незалежной Петра Порошенко и заплатил им деньги, после чего организовал своё задержание с самообороной.

"Потом он будет корчить из себя жертву и плакаться, как его мучали, когда придут русские", — подчеркнул Кива.

Порошенко "добил" ногой Шуфрича во время драки с Бутусовым и стал звездой TikTok

Порошенко "добил" ногой Шуфрича во время драки с Бутусовым и стал звездой TikTok

Ранее Лайф писал, что на Украине схватили оппозиционного депутата Шуфрича и пригрозили расстрелом его коллег. Бойцы батальона так называемой территориальной обороны показали видео с запугиванием парламентария. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил угрозы.

Обложка ©

Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1